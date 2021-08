Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIASAN VITO DI CADORE Ma quale convivenza? Il lupo, i pastori, non lo vogliono vedere nemmeno in cartolina. L'ultimo sfogo arriva dalla 26enne Anna Eccel. La sua famiglia gestisce tre malghe a San Vito di Cadore che vengono affittate ogni anno per far pascolare circa mille capi di bestiame. «Finché non c'era il problema del lupo spiega l'alpeggio era un periodo di riposo per il pastore. Ora è diventato un incubo. Bisogna spostarsi...