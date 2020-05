LA STORIA

PORDENONE L'esame si fa a domicilio, ma per la richiesta occorre recarsi al Distretto. L'emergenza Covid-19 non ferma la burocrazia, e mentre i medici di base si attrezzano per trasmettere le ricette via mail o con la app per evitare inutili spostamenti ai loro pazienti, le procedure tradizionali rischiano di creare situazioni paradossali. A raccontare la storia, fortunatamente a lieto fine, è Fabio Biason, 55enne pordenonese che dal 2012 si prende cura 24 ore su 24 della madre, non autosufficiente. Tutto comincia dalla necessità di alcuni esami diagnostici, da effettuare a domicilio date le condizioni della madre. «In questi giorni - racconta Biason -, il medico di famiglia mi ha fatto pervenire le prescrizioni con ricetta elettronica e via e-mail per alcuni accertamenti diagnostici a domicilio. Contatto telefonicamente l'ufficio di competenza, che per assurdo si trova nel Comune di Porcia mentre io abito a Pordenone, nel quartiere di Borgomeduna, per informarmi su come prendere appuntamento per i prelievi. Mi viene risposto che il protocollo prevede che io debba recarmi nel loro ufficio, in un determinato orario, e consegnare le prescrizioni per poi avere l'appuntamento». Un iter problematico, se si considera che gli esami a domicilio sono un servizio di cui beneficiano persone impossibilitate a muoversi. Senza contare le limitazioni imposte dalle misure contro il Covid-19: «Spiego - continua Biason - che sono nell'impossibilità assoluta di potermi muovere, per la disabilità di mia madre, che non posso lasciare sola neanche un momento. E questo senza accennare alle limitazioni agli spostamenti in questo periodo di pandemia».

Alla fine, la soluzione si trova: «Le infermiere del Distretto, che ringrazio pubblicamente, hanno capito il problema e mi hanno concesso di inviare tutto il materiale via fax. Ma quest'assurdo accanimento burocratico che prevede la consegna delle prescrizioni in formato cartaceo - commenta Biason - lo avevo già denunciato nel 2014. Siamo nell'era informatica, viene fatto tutto tramite internet, le stesse prescrizioni mediche vengono inviate tramite e-mail e anche i referti dei risultati delle analisi arrivano via internet. Com'è possibile che ci sia ancora qualcuno che insiste nel complicare la vita alle persone, utenti e operatori compresi? Basterebbe un semplice numero, che c'è già, per gestire tutte le pratiche via computer, senza imporre spostamenti o disagi. Invito gentilmente chi di dovere - dirigenti del Servizio sanitario e politici - a rivedere queste regole assurde, che non fanno altro che far perdere tempo e denaro e creare disagi, specialmente alle persone più deboli, sole e anziane».

L.Z.

