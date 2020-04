LA STORIA

PIEVE DI CADORE Quando la normalità viene travolta, succede in questa primavera segnata dalla pandemia di vivere un'esperienza che solo poche settimane fa nessuno avrebbe neppur lontanamente ipotizzato. Luca Valmassoi, 50enne di Pieve ha visto la morte in faccia.

L'INCUBO

«Era il 17 marzo quando l'esito del tampone è arrivato: positivo. Con la mia famiglia ci attrezziamo per la quarantena con qualche precauzione per il mio isolamento. Il 21 dopo tre giorni di febbre alta e tosse che mi sfianca, inizia la difficoltà respiratoria. Durante la notte vengo ricoverato all'ospedale di Belluno in malattie infettive poi, dopo qualche giorno, le cose si complicano e passo a pneumologia. Nei 22 giorni di degenza la situazione lentamente migliora e sabato 11 aprile posso rientrare a casa. Sono debilitato e debole come non mi sono mai sentito, ma felice di essere tornato vicino ai miei affetti, anche se ancora non li potrò riabbracciare perchè mi aspettano altre due settimane di isolamento in quarantena che condividerò col mio gatto». Anzi, una vecchia gatta che risponde al nome di Virgola. Appena sarà possibile, finito l'isolamento e fatti i tamponi che accertino la negatività al Covid 19, il suo desiderio più grande sarà proprio abbracciare i suoi cari, moglie e figlia che non ha potuto vedere troppo a lungo.

IN GIARDINO

E poi si regalerà due passi in giardino: in passato sembravano un'inezia, ora hanno i contorni di un sogno. Ma non si lamenta Luca che di professione fa il cooperatore sociale in Cadore e che dal 2011 si è preso cura dei migranti, anzi, il suo pensiero è di immensa gratitudine per chi si è preso cura di lui. «Il momento della dimissione mi ha sinceramente spiazzato. Con piacere vedo il primario che passa a salutarmi e darmi le ultime istruzioni sul mio rientro, ma poco dopo, prima che arrivi l'autoambulanza che mi riaccopagnerà in Cadore, entrano due infermiere con la consueta tenuta da astronauta e mi consegnano una dolce colomba pasquale e un uovo di cioccolata; ma come, c'è qualcosa che non va: sono io che vi devo ringraziare. Esco, in corridoio il personale in sevizio mi aspetta, saluti, riprese col telefonico, applausi. Ringrazio ancora, sono stranito, frastornato e anche un po' commosso, capisco che anche per loro una persona guarita è un successo, una grande soddisfazione. Rientrato a casa mi rimane questa sensazione di non essere riuscito ad esprimere adeguatamente la mia gratitudine a tutte le persone che mi piacerebbe rincontrare per strada quando tutto questo delirio sarà finito. Ma non riconoscerei nessuno senza occhiali, mascherine e bardature di sicurezza; ricordo a malapena qualche nome scritto col pennarello nero sulle tute. Da cittadini legittimamente ci arrabbiamo e critichiamo servizi inesistenti o inadeguati, ma credo sia doveroso riconoscere quando i servizi ci sono e funzionano bene. Non sopporto la retorica degi eroi. Nei reparti dove sono stato ricoverato non ho trovato eroi, ho conosciuto lavoratori, infermieri, medici e operatori socio-sanitari coraggiosi, efficienti, molto professionali e umani che hanno sempre operato con serietà, ma anche con quella giusta dose di informalità che ha reso il mio forzato soggiorno in isolamento più leggero e il mio umore meno cupo, un buon viatico per una più veloce guarigione. Un sincero ringraziamento a tutte queste persone per quanto hanno fatto per me e continuano a fare per molti altri».

Giuditta Bolzonello

© RIPRODUZIONE RISERVATA