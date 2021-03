LA STORIA

PIEVE DI CADORE Niente ritiro con la nazionale, anche in prospettiva Olimpiadi, perché costretto in isolamento fiduciario per essere stato a contatto con un positivo nella propria squadra. È successo al cadorino Mirko Tabacchi del team Ktm Protek Elettrosystem, già campione italiano di mountain bike, punta di diamante del movimento mtb della provincia di Belluno. A quest'ora Mirko doveva essere in Liguria con la squadra azzurra, per rispondere alla convocazione dal commissario tecnico Mirko Celestino. E invece, malgrado le mille precauzioni, il covid ha colpito uno dei ragazzi della sua squadra.

LA TRASFERTA

Nel fine settimana il Team Ktm si trovava ad Andora, in Liguria, per una competizione inserita nel circuito degli Internazionali d'Italia Series. Dopo un primo tampone positivo, il secondo di controllo era risultato negativo su uno dei ragazzi. La squadra aveva pensato a un falso positivo, ma nel dubbio era stato fatto anche il molecolare. In attesa dell'esito, atteso nella mattinata di ieri, domenica il team manager aveva però deciso, per la sicurezza di tutti gli atleti in gara, non solo dei suoi, di ritirare tutto il team dalla competizione. Una scelta coraggiosa e di grande responsabilità, che si è poi rivelata lungimirante visto che il molecolare ha confermato la positività della prima ora.

DOPPIA RINUNCIA

Così tutti in quarantena. E quindi Mirko Tabacchi non solo ha perso la gara internazionale in Liguria, ma si è visto svanire davanti agli occhi anche la possibilità di partecipare al ritiro con la nazionale italiana che rappresenta un momento strategico soprattutto per chi ha nel mirino i Giochi Olimpici di Tokyo. Ritiro che sarebbe iniziato subito dopo gli Internazionali. Nella compagine azzurra è riuscita a rimanere almeno la feltrina Giorgia Marchet, che fa parte di un altro team (il Rudy Project).

LUNGA ATTESA

«Abbiamo avuto la notizia domenica in tarda serata, sono partito subito per tornare a casa. E adesso eccomi qua ad aspettare di fare il tampone di controllo fra 10 giorni racconta Tabacchi, già in isolamento fiduciario sono tranquillo, cerco di vederlo come un imprevisto di percorso e di lavorare da casa proprio come ho fatto l'anno scorso a quest'ora durante il lockdown. Per fortuna non ci dovrò stare, almeno spero, per due mesi ma solo per 10 giorni. Io ho fatto il tampone sabato e sono risultato negativo ma sappiamo tutti che il Covid ha un periodo di incubazione, quindi aspetterò i 10 giorni per rifarlo».

Era una trasferta importante quella di Andora, ci tenevi tanto perché c'erano i più forti al mondo ed era un test strategico per te, per verificare sensazioni e forma.

«Eh già, stavo bene e volevo fare bene. Era la prima gara degli Internazionali, c'erano tutti i migliori in gara. Avrei potuto confrontarmi con loro, la corsa di Andora rappresentava un bel test per me che punto alle Olimpiadi. Non ci voleva proprio ma purtroppo è successo».

Come reagisce uno sportivo del tuo livello a un fermo forzato come questo e come si dà forza?

«Lo prendo come un periodo di tranquillità che mi serve per recuperare e ripartire ancora più forte. Gli appuntamenti che contano sono tutti a maggio, se mi fosse accaduto più avanti sarebbe stato un vero disastro per me. Ma adesso riesco ancora a gestire la situazione. Il 24 marzo, poi, dovrei partire per una gara a tappe in Spagna per me molto importante, quindi non devo perdermi d'animo e devo essere pronto».

Come farai per non perdere la forma in vista della Spagna, visto che non puoi uscire di casa ad allenarti come gli altri?

«Ho la fortuna di avere un giardino molto grande. Già oggi ho corso qua intorno. Poi sto organizzando con il mio preparatore atletico un programma di allenamenti a corpo libero e una serie di sedute sui rulli. Non mi perdo d'animo. Così è, bisogna accettare la situazione guardando avanti e lavorando da casa. Ne riparliamo tra dieci giorni».

Anna Valerio

