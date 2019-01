LA STORIA PADOVA A Padova non si è mai sentita una straniera, anzi, anche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAPADOVA A Padova non si è mai sentita una straniera, anzi, anche se metà del suo cuore è rimasto in Siria, da dove era partita appena ventenne. E con un sogno: laurearsi, visto che all'Università di Aleppo, la sua città natale, aveva frequentato solo il primo anno di Scienze chimiche e poi aveva abbandonato i libri per raggiungere il marito, venuto in Italia per frequentare la facoltà di Farmacia nel nostro Ateneo. Ebbene lei il sogno l'ha realizzato qualche settimana fa quando, a distanza di 32 anni, ha conseguito la laurea in...