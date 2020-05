LA STORIA

ORMELLE I suoi familiari hanno sempre sperato e alla fine G.T., 88 anni, ha sconfitto il Covid-19. «Per merito anche delle assidue e attente cure che il nostro congiunto ha ricevuto alla casa di riposo Luigi Augusta di Roncadelle, dove era stato ricoverato nel reparto Covid allestito nella nuova ala» sottolineano i familiari. Quella di G.T. è stata un'autentica odissea. È stato il primo malato ad entrare nel reparto Covid-19 di Roncadelle. C'è stato un momento in cui sembrava che la situazione davvero precipitasse, invece G.T. è riuscito a venirne fuori, è stato dimesso il 28 aprile. «Ci siamo trovati catapultati in una situazione che conoscevamo solo perché la sentivamo dai Tg. Non è stato facile. Viverla di persona è stata dura, durissima, un incubo proseguono dalla famiglia -. Un tuo caro di 88 anni ricoverato perché colpito da questo mostro invisibile. Lì, tutto solo. Tu pensi a lui, a che cosa prova, a come si sente, ti senti l'angoscia che si fa profonda, ti scava l'anima perchè non sai come poterlo aiutare».

IL RICOVERO

La storia clinica di G.T. inizia con una frattura al femore, subita il 13 di gennaio. È il principio di tutta una serie di vicissitudini che non gli sono state di certo favorevoli. «Dalla rottura del femore all'operazione trascorrono quasi due settimane, perché non c'era la disponibilità della terapia intensiva; vuoi mai che dovesse rendersi necessaria dopo l'operazione. A seguito un soggiorno in una casa - albergo - spiegano i familiari -. Speravamo che il periodo di 30 giorni fosse più semplice, ovvero vi fosse un coinvolgimento emotivo, psicologico e sociale diverso da parte della struttura ospitante, invece non c'è stato nulla».

LA BOMBA COVID

In questa già difficile situazione esplode la bomba del coronavirus. «Niente più fisioterapia, vietati i contatti con noi. Tutto diventa un incubo la voce tradisce l'emozione -. Lo sentivamo in difficoltà e non potevamo vederlo. Ogni giorno peggio, un decadimento che si percepiva dalle telefonate. Avevamo deciso di riportarlo a casa. Alle 21 del 25 marzo arriva la telefonata dalla casa-albergo, ci dicono che lo ricoverano, ha febbre e difficoltà respiratorie. Preferisco non menzionare lo stato d'animo di noi a casa ad attendere la telefonata con l'esito dall'ospedale: è polmonite in Covid-19. Solo chi ha provato può capire e, purtroppo, molte sono le persone che hanno vissuto quest'esperienza. Dopo alcuni giorni arriva la comunicazione che il nostro caro sarà trasferito al reparto malattie infettive al Centro Covid-19 organizzato alla casa di riposo di Roncadelle». La Luigi Augusta infatti aveva messo a disposizione dell'Usl2 l'ala nuova appena realizzata, mai utilizzata. «E' stato un cambio decisivo puntualizzano i familiari -. La situazione pur seria è stata resa sopportabile grazie all'umanità dei medici Barbara Barbato, Francesca Piovesan, Angelo Di Sauro, degli infermieri Valentina, Sara, Anna e Paola, degli operatori socio sanitari Chiara, Simona, Alberto, Ezio, Lucia e Delia. Sin dalla prima telefonata sempre attenti e sensibili ai nostri stati d animo. Quotidiane le foto mandate via whatsapp, le loro telefonate per farci parlare con il nostro caro ammalato, per sentirlo, parlargli e poter dirgli che eravamo a casa ad aspettarlo. Sono stati eccezionali e vogliamo poter esprimere un grande grazie a tutti loro». G.T. è stato dimesso il 28 aprile. È stato il primo malato entrato nel reparto Covid-19 di Roncadelle e l'ultimo ad andarsene. Una storia che per lui ha avuto lieto fine.

Annalisa Fregonese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA