LA STORIA

MONSELICE È con una lettera piena di emozioni, lacrime e sorrisi che l'Ulss 6 Euganea, in occasione della Festa dei lavoratori, ha voluto dare voce ai familiari dei suoi quasi ottomila dipendenti. Un modo per ringraziarli dell'incredibile lavoro di ogni giorno, ma anche per ringraziare i loro affetti, che con trepidazione li aspettano a casa alla fine di ogni turno. La lettera scelta dall'azienda sanitaria è stata scritta di getto da un ragazzo di soli 12 anni. Lui è Mauro ed è il figlio della dottoressa Rita Marchi, pneumologa e responsabile dell'area semi-intensiva del Covid Hospital di Schiavonia, che a sua volta ha contratto il temibile virus. Il Covid le è stato diagnosticato alla fine dello scorso mese di marzo, costringendola a due settimane di ricovero ospedaliero. Una situazione pesante anche per il giovane Mauro, che ha vissuto in un turbinio di emozioni la malattia della mamma, tra attesa, paura e infine, per fortuna, felicità.

LA RIVELAZIONE

«Dalla notizia che ha stravolto il mio modo di vivere è passato circa un mese e mezzo, tu eri ancora a Schiavonia ed io ero a casa con la zia ha scritto Mauro alla sua mamma - erano circa le sei di sera e come ogni giorno stavo giocando ai videogiochi con i miei amici di scuola, quando zia mi ha detto che a mamma avevano riscontrato il Covid-19 e che presto mi sarei trasferito a casa sua. Per non sembrare il solito bambino che al minimo accenno si mette a piangere mi sono tenuto tutto dentro e sono tornato a giocare come se nulla fosse anche se in realtà qualche lacrima sul viso ce l'avevo». Mauro ha descritto poi l'impatto che il Coronavirus ha avuto sulla sua vita. «Quattro giorni dopo mi sono dovuto trasferire a casa di zia: ero diventato ingestibile, ogni scusa era buona per arrabbiarmi e correre in camera sbattendo la porta ha raccontato il ragazzo - Ti vedevo però sempre sorridente in videochiamata quando eri ricoverata, e riuscivo a visualizzare le flebo anche se tu cercavi di non inquadrarle. Sembravi una buffa imitazione di Roberto Benigni nella vita è bella, la differenza però era che purtroppo ascoltavo i notiziari e leggevo di tutte le morti degli operatori sanitari e mi sembrava impossibile che ti fossi ammalata proprio tu».

La dottoressa Marchi ha sconfitto il Covid e Mauro ha descritto anche il suo ritorno a casa. «E poi una mattina l'ambulanza ti ha portato a casa: anche lì mamma-Benigni cercava da lontano di rassicurarmi, ma i volontari della Croce Verde, così tutti bardati non erano tanto rassicuranti, e lì forse ho capito che eri malata sul serio ha continuato Mauro - ci siamo persi i festeggiamenti di Pasqua, il tuo compleanno. Poi ci siamo visti, tu in terrazzo e io in giardino, e ormai sono un adolescente e le mamme non si devono abbracciare tutti i giorni. Ma se sono riuscito a superare quel circolo vizioso lo devo ai miei amici che mi videochiamavano, per sapere come stavo. E io non lo capivo come stavo, ecco perché quando sono tornato nel nostro appartamento, una volta che i tamponi erano negativi, ho pianto per due ore. Ero triste forse perché avevo lasciato zia, forse perché ti rivedevo e finalmente le ansie e le paure le riuscivo a vivere senza fare il piccolo uomo, come mi definivi al telefono».

La lettera si chiude con l'allegria del sorriso ritrovato. «Ora che sono a casa con te mi fa strano non vederti con il camice in un qualunque reparto, quindi lancio un appello ai tuoi capi: per favore riprendetevela che ormai a casa ha già dato - ha concluso Mauro - non sa cucinare, mi fa studiare, devo tentare di allenarla un po' perché si sente sempre stanca. Vorrei concludere questa lettera e dire che i veri eroi siamo noi che vi aspettiamo ogni giorno a casa e ci preoccupiamo per voi. Però in fondo in fondo siamo tanto, tanto orgogliosi di voi».

Camilla Bovo

© RIPRODUZIONE RISERVATA