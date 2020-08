LA STORIA

MIRA Gli strascichi del Covid non sono affatto finiti, anzi. Uno dei problemi più grandi da affrontare è quello del lavoro e delle ripercussioni della crisi sulle famiglie. Se alcune aziende riescono a stare in piedi grazie alla cassa integrazione, che permette loro di ruotare i dipendenti abbassando i costi, c'è anche chi lamenta l'impossibilità di andare avanti.

Perché quando occorre stringere la cinghia, diventa difficile pensare al futuro con serenità e affrontare la vita con ottimismo.

DIPENDENTE NEI TRASPORTI

Il grido d'aiuto lo lancia Massimo Dri, dipendente di un'azienda di trasporti, che fa notare come dall'inizio dell'epidemia non abbia ancora ricevuto un euro: «Sono in cassa da marzo e devo ancora vedere un euro, non ho mai portato a casa un soldo». Come la sua, sono tante le storie di chi si trova in difficoltà e non sa dove sbattere la testa. Anche se, nel caso di Dri, la causa non sarebbe però imputabile all'Inps, quanto più alla burocrazia che tiene in ostaggio chi cerca di avere i rimborsi.

«Ci siamo affidati ad un consulente del lavoro, inizialmente non c'erano molte spiegazioni, poi, alla fine, sembrerebbe che l'inghippo sia su una trasmissione di dati da parte del sindacato. Stiamo aspettando chiarimenti, ma le cose vanno a rilento».

E la famiglia deve fare i conti con la cinghia sempre più stretta, sempre meno margini di manovra e la paura di non sapere come fare per arrivare a fine mese. L'uomo è sposato, ha due figli che vanno all'università, e la moglie, per fortuna, lavora stabilmente: «È all'ospedale di Dolo, quindi a contatto con i rischi del Covid», spiega.

«COSTRETTI A VIVACCHIARE»

Massimo è nel ramo dei trasporti, lavora per la Transport Lines e ogni giorno arriva da Mira a Venezia per caricare e scaricare barche. Un mestiere faticoso, da cui però non si tira indietro: «Oggi vivacchiamo, anche se dobbiamo ridurre al minimo tutte le spese». La pizza fuori è diventata un lusso: «Così come aiutare i ragazzi... - continua - In questo periodo arriviamo a fine mese che abbiamo duecento euro in conto. Basta un imprevisto, un guasto alla macchina o alla casa e salta tutto. Oggi sono necessari due stipendi, quando ne manca uno si fatica e me ne rendo conto sulla mia pelle».

La vera ricchezza della famiglia Dri è però la compattezza: «Ogni tanto a casa c'è nervosismo, ma nella maggior parte dei casi si fa squadra, i ragazzi sono grandi, capiscono e aiutano». Una storia come tante, quella di Dri, che non si vergogna a chiedere aiuto. E se qualche errore è stato commesso nella compilazione delle domande, l'appello è che ci sia tolleranza. Perché se oltre al Covid ci si mette del suo anche la burocrazia, allora sì che i destini delle famiglie sono segnati.

«BASTANO 500 EURO»

Per contro però lo Stato deve difendersi dalle troppe truffe all'italiana, che si basano sul fregare il prossimo per il proprio tornaconto personale. Ma Dri è chiaro: «Così ci rovinano, ho avuto modo di confrontarmi con qualche collega che ha avuto la possibilità di ritirare la cassa integrazione, posso dire che non mi interessa lo stipendio pieno, che è un'utopia, Basterebbero anche i cinquecento euro per avere un po' di serenità. Io sono fortunato, mia moglie lavora, ma se capitasse a qualcuno che invece si trova in situazioni diverse, cosa dovrebbe fare?».

Alla fine a prendere il sopravvento è però l'ottimismo: «Qualche lavoretto sta cominciando, questo mese si è lavorato abbastanza, non tutto il mese, ma mi accontento». Sperando che i tempi migliorino, che l'epidemia diventi un brutto ricordo e la normalità possa tornare a impossessarsi del quotidiano.

Tomaso Borzomì

