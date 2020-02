LA STORIA

MESTRE Se fosse esplosa avrebbe generato un cratere del raggio di dieci metri. Se fosse esplosa, le schegge sarebbero arrivate a un'altezza di quasi 1.400 metri, con conseguente ricaduta a pioggia su tutta l'area. I condizionali fortunatamente sono destinati a rimanere tali: la bomba non è scoppiata se non in sicurezza, sott'acqua al largo del Lido. Ma il punto è: perché quel colosso da 226 chili (di cui 127 di tritolo) non è esplosa nel 44, quando venne sganciata da un aereo americano? Le teorie sono diverse, come spiegano i militari dell'ottavo reggimento guastatori paracadutisti Folgore. La prima è la più banale, e cioè che si sia trattato di un difetto di fabbricazione. La seconda, invece, è quella verificata e più frequente: gli aerei, allora, volavano molto bassi. Un'altezza non sufficiente, quindi, per creare un impatto tale da far esplodere le spolette che dovevano innescare la bomba. Complice, inoltre, il fondo fangoso lagunare, capace di ammortizzare bene la caduta dell'ordigno. Poi c'è una terza teoria. «È quella un po' più romantica e patriottica: - spiega il maggiore Giuseppe La Ianca della Folgore - nell'azienda dell'industria bellica lavoravano molti europei, tra di loro c'erano anche diversi italiani. Personale che sapeva bene per cosa sarebbero state impiegate quelle bombe e, soprattutto, dove sarebbero state sganciate. Si dice che alcuni di loro avessero creato apposta delle bombe difettose per limitare gli effetti delle incursioni nemiche».

Resta il fatto che di bombe così, oggi, in giro ce ne sono ancora tantissime, in particolare nella zona di Marghera. «È impossibile stabilire quante siano - commenta il colonnello Gianluca Dello Monaco, comandante dell'ottavo reggimento del Genio di Legnago (Verona) - L'anno scorso abbiamo effettuato oltre 300 interventi e bonificato oltre 1.200 ordigni. Soltanto negli ultimi tre mesi siamo arrivati a far brillare circa 540 bombe. Qualche tempo fa, in un anno, ne abbiamo prese in carico 5 o sei identiche per tipologia e dimensioni a quella di Marghera».

