LA STORIAMESTRE L'avventura dei Centri Don Vecchi comincia nei primi ani Novanta, quando l'allora parroco di Carpenedo don Armando Trevisiol intuisce che di fronte a una società destinata ad essere sempre più vecchia per il progressivo alzarsi dell'età media, è necessario ideare soluzioni nuove per la terza e la quarta età. Nasce così l'idea del condominio protetto, che metta assieme mini appartamenti composti da soggiorno con angolo cottura, camera da letto e bagno (solo in alcuni casi c'è una stanza in più) con spazi comuni -...