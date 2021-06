Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIAMESTRE (e.trev.) Moniti, raccomandazioni, proroghe, dossier. È di lunga data la vicenda di Venezia e della laguna a rischio di espulsione dal novero dei 1.100 siti mondiali dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. L'ultimo parere dell'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, con sede a Parigi, minaccia di inserire Venezia nella lista delle 50 località in pericolo e, per il nostro territorio,...