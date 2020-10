LA STORIA

MARGHERA Da meno di un mese ha festeggiato il suo primo quarto di secolo. L'ex fabbrica di droghe e spezie Paolini di via Fratelli Bandiera 45, chiusa da anni, diventò il Centro Sociale Rivolta il 30 settembre del 1995. Nell'occupazione della Genesi uno degli attuali leader degli attivisti, Michele Valentini, era poco più che un ragazzo. Alla guida delle ex tute bianche, allora, c'era Luca Casarini. Prima di passare lo scettro del comando alla nuova generazione (Valentini, appunto, e Tommaso Cacciari) e cambiar vita (ora fa l'armatore insieme al compagno di mille battaglie Beppe Caccia: a bordo della Mare Jonio i due soccorrono i migranti nel mediterraneo) era stato uno dei pionieri della rigenerazione di questo maxi complesso industriale. Cinque lustri che sembrano almeno il doppio, se si pensa a tutto ciò che ha vissuto il centro sociale. Dalle prime lotte alle tante polemiche (vedi quella sull'infelice scelta del nome dell'osteria, Lo sbirro morto), all'investitura ufficiale del Comune in virtù della funzione sociale del centro. Nel 2011, infatti, Ca'Farsetti firmò una convenzione per lasciare in gestione all'Officina Sociale lo stabile dell'ex fabbrica fino al 2026.

Il Rivolta, cuore dei centri sociali del Nordest per tanti anni, ha ospitato incontri, concerti di ogni genere, rassegne musicali, festival. Con la cooperativa Caracol, in particolare, ha fornito un servizio importante su più settori: fino al 2015 con l'assistenza ai senzatetto. Nelle notti di gelo, veniva data ospitalità all'interno del centro. Chi rifiutava, poteva comunque venire a mangiare e a chi preferiva passare la notte all'addiaccio, il pulmino dell'associazione portava coperte e viveri. Un ruolo che, la nuova amministrazione comunale, non le ha riconosciuto e così la cooperativa ha deciso di convertire i propri spazi per l'accoglienza dei migranti. Il modello Marghera è stato uno dei più riusciti di tutto il Veneziano: gruppi non troppo numerosi, ma che partecipano alla vita del centro sociale, frequentano corsi di italiano e vengono inseriti nel mondo del lavoro locale.

Il Rivolta è stato anche la sede di una certa frangia del curva del Venezia: ex Gate 22, ex a sostegno di un ideale, collettivo che si è sciolto nel 2018. Una delle icone di questo gruppo era Francesco Bae Romor, tifoso impegnato in particolare nella causa zapatista in Chapas. Dopo la sua morte nel 2000 in un incidente stradale, dal Rivolta partì il progetto El stadio del Bae. L'idea era quella di raccogliere fondi per costruire uno stadio in Chapas, ma poi ci si rese conto che le necessità delle comunità indigene erano altre: con i fondi raccolti vennero realizzate strutture e infrastrutture, dall'erbolario alla rete fognaria.

D.Tam.

