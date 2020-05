LA STORIA

LIDO Prigioniera in paradiso. Per Eliana Busetto, 41 anni, veneziana del Lido, ma dal 2015 anni residente a Mauritius, l'isola dell'Oceano Indiano, dove assieme al marito Vishal gestisce un albergo, un ristorante ed altre attività per i turisti, in pochi giorni tutto è cambiato. L'incubo coronavirus è sbarcato anche lì e ha sconvolto la serena vita di uno dei luoghi che nell'immaginario associamo alle vacanze da sogno.

«Qui è tutto fermo, quarantena totale - racconta l'imprenditrice - Gli arrivi dei turisti si sono azzerati. Il governo ha chiuso le frontiere sin dal primo caso di contagio. Non si arriva sull'isola e non si parte. Io avevo già un biglietto aereo per l'Italia in giugno, ma la prenotazione è stata cancellata. Non so quando potrò andare a trovare i miei genitori». Eliana cerca di prenderla con fatalismo, però è evidente che le preoccupazioni sono molte. Mauritius è un Paese organizzato in funzione del turismo, la principale fonte di reddito per il milione e 300 mila abitanti. Se salta quel gettito crolla tutto e spuntano le tensioni sociali. E la quarantena all'africana non è certo quella cinese. «Qui sono tutti per strada e girano senza le mascherine - spiega preoccupata la veneziana - la gente fa fatica ad accettare le limitazioni, nonostante le misure di contenimento siano durissime. La polizia usa il manganello e arriva anche ad arrestare chi trasgredisce. Ma c'è confusione e la paura che scarseggi il cibo porta agli eccessi. Si sono già verificati episodi violenti. Il governo ce la mette tutta. Ogni sera c'è una conferenza in televisione per spiegare quali sono le regole di comportamento». Ma la situazione sanitaria com'è? «I numeri apparentemente sono bassi. Le cifre ufficiali parlano di poche centinaia di contagiati e anche il numero delle vittime è limitato. Però qui non fanno i tamponi. Io temo che il virus si sia diffuso molto di più».

Gli ospedali sono attrezzati? «Certamente non sono preparati per fronteggiare una malattia così devastante. Da quello che leggo, e che mi raccontano gli amici italiani, gli effetti per chi è colpito dal coronavirus possono essere tremendi e richiedere cure di alto livello. Qui non ci sono molti respiratori e i posti letto in terapia intensiva non sono sufficienti per fronteggiare un'epidemia. Non è una critica, ma una constatazione realistica considerando i piccoli numeri dell'isola e le esigenze, anche sanitarie, legate ad un'economa turistica». Lei e la sua famiglia siete al sicuro? «Assolutamente, non voglio spaventare nessuno. Io, i miei due bambini e mio marito stiamo bene. Ci siano barricati in casa e non usciamo mai. Per fortuna, avendo un albergo e un ristorante, le scorte di cibo non ci mancano». Ma sull'isola ci sono problemi di approvvigionamento? «Per il momento no, però qui tutto è d'importazione. A parte il pesce. Però i pescatori non possono più andare in mare e si trovano solo prodotti surgelati. Il governo ha regolamentato l'accesso ai supermercati: al mattino presto sono ammesse solo le persone anziane. Gli ingressi sono divisi per gruppi di lettere diverse per ogni giorno. Ci sono i militari che all'accesso controllano la carta d'identità: se il cognome non corrisponde alle lettere consentite non si entra».

Sulla terrazza del ristorante fronte mare di Eliana, sventola la bandiera della Serenissima. Un modo per restare vicina alla sua terra d'origine. Una bandiera che piace ai turisti, perché il marchio Venezia va forte anche da quelle parti. Lei non ha nessuna intenzione di sostituirla con la bandiera bianca. «Non mi arrendo di certo. Assieme a mio marito abbiamo faticato anni per raggiungere questa posizione. Quello che abbiamo è tutto frutto del nostro sacrificio. Io mi sento legata a questa terra. I mauriziani mi considerano una di loro, anche se nel paese dove viviamo sono l'unica bianca. Passerà e, come dite in Italia, tutto finirà bene». Eliana, ha paura? «Vorrei dire di no, però non è così. È naturale avere un po' di paura. Almeno razionalmente. Siamo di fronte ad un'emergenza planetaria e Mauritius è un puntino in mezzo al mare. È uno dei suoi pregi, ma in questo momento ci sentiamo davvero lontani da tutto. Tranne che dal coronavirus».

Vittorio Pierobon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

