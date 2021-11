Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIAJESOLO «Ho firmato perché potessero essere donati gli organi di mio papà. Lo avrebbero fatto anche mia mamma e mia sorella, ma non avevano ancora completato i documenti. Ma questo dimostra come fossero delle brave persone, sempre pronte ad aiutare gli altri. E anche in questo modo mio papà avrà la possibilità di farlo».Ha soli diciannove anni, Emilian Ciobanu, ma è come se, all'improvviso, fosse stato costretto a diventare...