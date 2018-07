CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAIl primo a uscire dal ventre della montagna è Mongkhol Boonmpiam, 14 anni, appassionato dei Simpson e di ciclismo, quello che dalla grotta alla madre aveva scritto alla mamma «mi manchi, io qui tutto ok, per piacere dì alla professoressa che le voglio bene». Sono le 17.40 della Thailandia dove in molti sono davanti alla tv o agli schermi dello smartphone in ansia e attesa. Alle 10 del mattino (le 5 in Italia), vale a dire appena setre ore e quaranta prima, era cominciata la missione di recupero dei diciotto sub (13 stranieri, anzi...