La storia di Menocchio tradotta in cinese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(n.na.) Riedito da Adelphi, torna in libreria Il formaggio e i vermi di Carlo Ginzburg, che ieri mattina lo ha presentato con l'antropologo Gian Paolo Gri in un'affollata piazzetta San Marco. Segno che la vicenda di Manocchio, il mugnaio di Montereale messo al rogo dall'Inquisizione, interessa tuttora per i suoi riflessi di attualità. «Un'attualità - ha sostenuto Ginzburg conversando in sala stampa - che di primo acchito ci porta a dire che Menocchio è attuale perché rappresenta la sfida al potere. Io però ritengo che lo storico debba...