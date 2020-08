LA STORIA

CORTINA D'AMPEZZO L'acqua pare intenzionata a burlarsi degli sforzi dell'uomo per fermarla, con le colate che scendono dal Sorapis e talvolta cambiano percorso, sull'ampio versante che sta poco a sud dell'abitato di Acquabona. I periodici episodi raggiungono la statale 51 di Alemagna, alle porte di Cortina, la superano in qualche modo, per terminare la corsa nel sottostante torrente Boite. Per decenni l'acqua è scesa lungo lo stesso canale, poco prima delle case, per chi arriva dal Cadore, tanto da formare un ampio piazzale, con l'accumulo delle ghiaie. Fra ottobre e novembre 2014 la novità, con l'apertura di una nuova via, a scavare nel ghiaione, per smuovere grandi masse di detriti, da trasportare sino a valle. I 5 novembre 2014 ci fu il primo episodio di una certa consistenza. Il primo a rilevare il cambiamento, dopo un sopralluogo lassù in alto, alla base delle rocce, fu un guardaboschi delle Regole d'Ampezzo, che ipotizzò danni e disagi, negli anni a venire.

LA STAGIONE NERA

Vide giusto, perché già dalla successiva estate del 2015 la statale 51 di Alemagna fu flagellata dalle frane, ad ogni acquazzone. Si cominciò il 23 giugno 2015, con la chiusura del transito dei veicoli, per una frana su un fronte di un'ottantina di metri, per uno spessore di un metro o poco più. L'8 luglio fu molto più grande, lunga duecento metri, spessa almeno cinque, con migliaia di metri cubi di ghiaia, sassi, fango. Travolse anche l'auto di Bruna Chiarcos, che evitò la morte per la sua prontezza: riuscì a fuoriuscire dalla sua auto, sommersa dalla melma e dai sassi e si arrampicò su un piccolo pino. Sabato 8 agosto ci fu un'altra grossa colata dal Sorapis, fino al Boite, a sommergere la strada, alle 3 di notte, nel buio, proprio in una giornata da bollino nero, con l'esodo per le vacanze. Così il traffico dei turisti, diretti a Cortina e in Alto Adige, venne deviato per il Centro Cadore e Auronzo, con intasamenti, disagi e ritardi. Erano passati appena 3 giorni dalla disastrosa frana del Rusecco, su San Vito, che uccise tre turisti nelle loro auto parcheggiate nel piazzale della seggiovia. L'ultima frana del 2015 si rovesciò sulla statale di Alemagna, lunedì 14 settembre: ostruì il passaggio dei veicoli senza mettere in pericolo le persone. Dopo quell'annata nera si susseguirono altri episodi, meno frequenti e meno imponenti.

LA PREVENZIONE

Nel frattempo Anas progettò e realizzò le opere di contenimento del rischio idrogeologico, in una procedura accelerata dall'assegnazione all'Italia dei Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021. Oggi ci sono grandi invasi scavati nel pendio, grossi vasconi di contenimento, che devono fermare le frane, lasciar depositare i massi più grossi e lasciar defluire l'acqua e il fango. Gli interventi proteggono sia la statale, sia la sottostante pista ciclabile, oltre alla ricomposizione ambientale fatta dalle Regole d'Ampezzo sulla sponda sinistra del Boite. L'anno scorso la nuova beffa: alle 16 del 6 agosto 2019 bastarono pochi minuti di pioggia violenta per chiudere la statale 51 di Alemagna per tre ore. L'arteria fu raggiunta da una colata di fango e detriti, a poche centinaia di metri dalle grandi opere Anas. Quegli invasi, quelle briglie, quei canali costati milioni di euro non furono raggiunti dall'acqua, che scelse una direzione diversa da quella prevista dai tecnici. Restano invece al riparo le case di Acquabona, l'antico villaggio alle porte d'Ampezzo, che deve il suo nome alla qualità delle sorgenti, un tempo ritenute persino terapeutiche.

Marco Dibona

