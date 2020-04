LA STORIA

BORGO VALBELLUNA «Non dite più che le vittime che avevano altre patologie, se non era per il coronavirus mio papà sarebbe ancora vivo. Questo virus ammazza veramente». Daniele Comiotto si è visto portar via papà Angelo, 77enne di Mel, ex tecnico-manager della Acc in pensione dal Covid 19. Angelo Comiotto, contagiato in casa di riposo a Mel è deceduto all'ospedale di Belluno nella notte del 25 aprile. Un paradosso che ad ucciderlo sia stato proprio quel virus arrivato dalla Cina, dove aveva esportato quel know how tecnico acquisito in anni di esperienza. «Una vita ad aiutare un popolo e adesso muori per colpa loro», ha scritto ieri su Facebook, il figlio, raccogliendo quasi 700 commenti. Angelo per anni è stato un punto di riferimento per chi entrava in Acc.

IL LAVORO

Avrebbe compiuto 78 anni a novembre, Angelo. «All'Acc aveva una quarantina di operai - racconta il figlio - e lavorava in manutenzione delle macchine. Poi ha iniziato a avviare le fabbriche all'estero, passando diverso tempo in Cina. Era molto stimato dai cinesi, e ricordo che quando venivano qua a Mel le delegazioni venivano spesso a casa nostra. Praticamente noi gli abbiamo insegnato tutto poi hanno preso in mano loro e ci hanno fregato». E ricorda: «Mio papà ha dato parecchio alla Cina e pensare che è stato ucciso da un virus arrivato da lì mi fa stare ancora peggio».

LA MALATTIA

Nel 2013 muore a soli 65 anni la moglie Ettorina e Angelo piano piano è sempre più provato e, su indicazione del medico curante, la famiglia decide di affidarlo alla residenza assistita di Mel. «Dai primi di marzo non siamo più potuti andare a trovarlo - prosegue il figlio- . Quando chiamavamo ci dicevano che c'era qualche caso circoscritto, ma nulla di più. Poi gli hanno fatto il test sierologico ed era negativo». Ma solo il 13 aprile si scopre che Angelo è positivo e viene mandato all'ospedale di Belluno. «Dell'ospedale Covid al San Martino posso solo parlar bene - dice il figlio - e li ringrazio per tutto quello che hanno fatto. Una cosa è vedere le statistiche ma quando uno di quei numeri è il tuo capisci cosa c'è dietro. Noi non siamo lì e fanno loro anche da famigliari, non sono solo dei professionisti». «Pagherei qualsiasi cosa per riavere qui mio papà - prosegue il figlio - Mi spiace per tutte queste vittime del covid. Sono i nostri anziani che ci hanno dato quello che abbiamo, l'agio in cui viviamo, e son lasciati in prima linea con questo virus. Da un lato non si può far altro, dall'altro forse un po' più d'attenzione nelle strutture che dovrebbero proteggerli....». Oltre a Daniele, agente della polizia provinciale, Angelo lascia la figlia Mara, biologa a Bologna e la nuora Mariagrazia, che gli è sempre stata vicino.

