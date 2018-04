CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIABELLUNO Tutto è iniziato il 2 aprile, come ieri, di settantasei anni fa a Crespignaga di Maser, ai piedi dei colli Asolani. Francesco Carraro è nato da una famiglia numerosa e molto umile. Il padre Ruggero, fabbro e allo stesso tempo oste nel bar di famiglia, aveva l'unico sogno di far diventare quel figlio, un giorno, maestro di scuola. Desiderio mai avverato, perché il giovane Francesco preferiva il mondo dei motori alla letteratura, e ben presto riuscì a trovar lavoro come garzone in un'officina meccanica. Aveva soltanto...