LA STORIABELLUNO Prendere un libro in prestito nella Biblioteca civica cittadina, ai tempi del Covid, richiede tanta pazienza. Bisogna essere pronti ad affrontare un percorso tortuoso. Quattro le tappe, anzi le azioni necessarie: igienizzare delle mani, indossare la mascherina, compilare un modulo per la registrazione dei visitatori e disporre del green pass. Questa è l'ultimissima novità, per la quale comunque l'istituzione culturale...