CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIABELLUNO La natura fa il suo corso: Claretta non c'è più. La cerva più famosa del Comelico (e forse anche d'Italia) è morta qualche giorno fa. Lo fa sapere la Polizia Provinciale, che aveva in cura l'animale dall'inizio gennaio, da quando cioè la cerva era stata soccorsa per una ferita alla zampa. Claretta era stata trasportata al centro provinciale Zuppani di Sedico, dove ha ricevuto cure e attenzioni fino all'ultimo giorno. L'età e patologie di vecchia data hanno avuto la meglio sull'ungulato, sepolto in una fossa comune. UNA...