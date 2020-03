LA STORIA

BELLUNO Il Lettherarium in via Mezzaterra, dove Elisabetta Carraro sta sorseggiando il suo caffè macchiato, ha un'atmosfera rilassata, la gente intorno al nostro tavolo chiacchiera con allegria, si sente ogni tanto qualche risata in sottofondo, una leggera musica, un vociare continuo che ci circonda.

Elisabetta è una studentessa di 24 anni, abita a Sedico insieme alla famiglia ed è in procinto di concludere il percorso magistrale in Web marketing & Digital communication all'Istituto Universitario Salesiano di Venezia. È pendolare, come tanti altri studenti della provincia di Belluno.

ALL'ORIZZONTE

La laurea per lei è alle porte, mancano ancora pochi mesi per il grande traguardo, c'è però un laboratorio che si sovrappone tra lei e la conclusione degli studi. Un laboratorio che doveva avere inizio a Milano il 24 febbraio, nel centro della capitale finanziaria, al Talent Garden in via Merano 16. Arrivano le prime notizie sul Covid-19, la malattia provocata dal nuovo Coronavirus.

«Appena si è palesata questa cosa del coronavirus -racconta Elisabetta, ricordando il suo appuntamento a Milano- per me è stato come un incubo, perché io non ci volevo veramente andare». Il clima che si respirava in quei giorni di fine febbraio, racconta la giovane studentessa bellunese, era di paura, preoccupazione, in particolare per gli spostamenti con i mezzi pubblici, diventati improvvisamente luoghi da evitare.

«Avevo molta paura, paura di tutto», aggiunge Elisabetta, puntualizzando come alcuni mass media abbiano giocato un ruolo fondamentale nella creazione di questo clima di allarme generale. Si aggiungono quindi alcune nuove preoccupazioni, alcune accortezze che prima nella vita di questa studentessa forse erano scontate, quasi banali. Pian piano quindi la quotidianità cambia, si adatta alla situazione d'emergenza. Si aprono i social non per scorrere svogliatamente il feed della propria home, ma per ricercare informazioni su questo nuovo virus.

LA FONTE

«Io mi informo sui canali ufficiali. Seguo giornalmente il Ministero della Salute, le conferenze stampa della Protezione Civile e del Ministro della sanità, seguo anche la pagina del nostro sindaco Massaro». Un'informazione attenta, ponderata, da fonti certe, riconosciute e ufficiali, questa la dieta mediatica di Elisabetta, che attraverso i propri studi legati all'informazione digitale sa quanta importanza abbia una buona e sana comunicazione.

La situazione, racconta, si fa sempre più difficile, le comunicazioni dall'università sono centellinate, la mail diventa lo strumento principale di informazione in una cornice di incertezza, in cui una notifica sullo smartphone può rasserenarti o darti ancora più preoccupazione. Arriva però la comunicazione ufficiale dall'Istituto universitario, che seguendo le direttive regionali porta all'annullamento dell'appuntamento a Milano. Elisabetta inizia a gestire il laboratorio da casa, contattando i propri compagni di lavoro attraverso l'utilizzo di una piattaforma di Google chiamata Hangout, ovvero una piattaforma di messagistica istantanea, similare alla più conosciuta Skype.

DA REMOTO

«Per lavorare da remoto - puntualizza Elisabetta- servono grande responsabilità e fiducia. Responsabilità di chi opera e di chi sta portando a compimento il proprio progetto». Precisione, organizzazione e gestione del tempo, queste le tre regole che il team di Elisabetta ha seguito durante queste due settimane, per portare avanti un progetto di Marketing non convenzionale.

«Bisogna essere consapevoli di ritrovarsi in un momento difficile e la famosa collaborazione che in questo periodo tutti millantano deve essere portata avanti», conclude infine Elisabetta, precisando come il lavoro di squadra non debba chiudersi tra le aule universitarie o in un progetto di workshop, ma debba estendersi, costruendo una rete di fiducia e responsabilità, a partire dal singolo.

Gloria Vardanega

