BELLUNO «Anche se potessi, adesso non tornerei in Italia. Perché dovrei farlo? La situazione non è migliore della California, anzi. Le mie responsabilità e la mia vita oggi sono qui. E per fortuna lo sono anche la maggior parte dei miei affetti, purtroppo non tutti». Dalla sua casa di Orange County, a una cinquantina di km da Los Angeles, Domenico Bon vive una condizione particolare. Dopo un primo periodo, dal 2011 al 2013, da 5 anni è tornato a vivere negli Stati Uniti e lavora per Oakley, brand acquisito da Luxottica nel 2007 (un'operazione da 2 miliardi di dollari), «un marchio-icona nato proprio qui nel sud della California». Dome parla con orgoglio del suo lavoro e di Luxottica, «in momenti come questi realizzi quanto fortunato sei a lavorare per un'azienda così. Cercano sempre di mettere le persone al centro del villaggio». Orgoglioso anche delle origini, la sua casa è una colonia dolomitica: di San Gregorio nelle Alpi la moglie Moira Dalla Grave (che lavora part time per un'azienda bresciana, la Colimatic, che ha una sede commerciale in California), mentre i figli Filippo, 7 anni, e Giulia (4), pur nati negli States, hanno doppio passaporto. E con loro ci sono anche i nonni paterni, Antonio, ex presidente della Nuoto Belluno, e Francesca, fondamentali nella gestione famigliare da quando le scuole sono chiuse e si lavora da casa con lo smart working. «Come programmato da mesi, sono partiti dall'Italia 24 ore prima che scoppiasse il finimondo in Italia - spiega Domenico -. Era il 24 febbraio. È stato meglio così: oggi sono in quarantena, non hanno ancora mai visto l'oceano stavolta. Onestamente non so come avremmo fatto senza di loro con i bimbi a casa tutto il giorno». Con la mamma e la famiglia di Moira bisogna accontentarsi di abbracci virtuali, uno vero «non glielo diamo da Natale, ci mancano». La pandemia sta avendo effetti devastanti soprattutto sulla costa est, ma come è stato vissuto l'uragano coronavirus? «Da gennaio ho dovuto cancellare diversi viaggi di lavoro, prima su Cina, poi su Italia, poi anche quelli interni. Non ci aspettavamo il tutto arrivasse qui. Abbiamo cominciato a parlarne in azienda proprio a gennaio, quando i frequenti collegamenti con la Cina ci hanno avvicinato al problema. Poi sono arrivate le prime notizie dall'Italia, e anche in questo caso non credo che qualcuno si aspettasse di doverlo vivere sulla propria pelle». Per gli italiani però è stato diverso, «la maggior parte di noi, qui, è diventata consapevole del reale pericolo prima del resto della popolazione. Per cultura gli americani si sentono invincibili, in molti erano spaventati più per quanto succedeva in Italia (che amano alla follia) che preoccupati di come la loro vita potesse cambiare». Ed è cambiata completamente. Il governatore ha già deciso che a scuola non si torna, sono chiuse anche le spiagge, come i parchi. Più di 9 mila i casi in California, «a New York 10 volte di più - dice Bon - circa 650 in Orange County dove viviamo». «Vedo una condizione, soprattutto mentale, meno stressata dalle restrizioni - osserva Moira -: la percezione del pericolo e il rispetto dei consigli a stare in casa non sono molto sentiti. Mi aspetto che diventino più dure andando avanti, purtroppo non sono convinta che tutti saranno ligi al dovere». Dura tenere rinchiusi i californiani, che «hanno svuotato gli scaffali dei supermercati, soprattutto di pane, cibo in scatola e carta igienica. Scene da Walking Dead», conclude Domenico, richiamando l'immagine di una celebre serie tv. Quella degli zombie, degli scenari apocalittici, quasi fossimo a Hollywood, non lontano da Orange County e da casa Bon.

