BELLUNO Anche la Bocchetti Protti costretta, dalla pandemia, a fare un passo indietro: salta il premio che da decenni la Fondazione consegna a tutti i 100/100 e 100/100 con lode della provincia. I bravissimi studenti bellunesi i centini all'esame di maturità non riceveranno i mille euro a testa. La Fondazione ne metteva sul piatto circa 80 mila all'anno. Mica noccioline. Un cambio di rotta: «Devolveremo, invece, la somma di 10mila euro alla Protezione Civile di Belluno, come riconoscimento e ringraziamento per l'opera meritoria costantemente svolta, con grande dedizione nelle situazioni più critiche». La motivazione del Consiglio sintetizzata da Gianmarcello D'Ambros e Rosetta Girotto Cannarella, colonne del sodalizio che ha perso recentemente il suo presidente Antonio Marrone e che presto si riorganizzerà nell'organigramma - è collegata alle ricadute, anche in ambito scolastico, del Coronavirus.

EX CROCEROSSINA

Non va poi dimenticato che Maria Laura Bocchetti, consorte dell'avvocato, nonché ufficiale, Carlo Protti, aveva prestato la sua opera di crocerossina al fronte nel corso della seconda guerra mondiale: «Confidiamo che i ragazzi, potenziali assegnatari dei premi, vogliano condividere le scelte della Fondazione sono le parole dei consiglieri - li invitiamo pertanto a sentirsi insieme a noi, simbolicamente, i promotori e i protagonisti di questo gesto di riconoscenza nei confronti di chi si prodiga per il bene di tutti». Il rammarico del Consiglio della Fondazione è evidente: «Dispiace non poter premiare, con la consegna di un assegno che faccia da viatico agli studi universitari, ragazze e ragazzi che, come recita lo Statuto della Borsa di studio, si mettono in luce per intelligenza e impegno, andando oltre al nozionismo in nome della capacità critica. Non possono essere rispettati alcuni parametri di valutazione fissati nello Statuto è la precisazione dei consiglieri - inoltre, per il vigente divieto di assembramento, con ogni probabilità non sarebbe possibile organizzare la cerimonia di premiazione, a cui tradizionalmente partecipano gli studenti premiati, con parenti e amici, e le autorità locali».

AGGREGAZIONE SOCIALE

Un'occasione di festa che, per la Fondazione, vale anche come momento di aggregazione sociale: «Soprattutto di condivisione di valori concludono D'Ambros e Cannarella - nel ricordo della figura e delle doti morali dell'avvocato Protti e della consorte Maria Laura Bocchetti».

Daniela De Donà

