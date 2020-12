LA STORIA

BELLLUNO Giuseppe viene da Matera, Marylin è siciliana di Modica. Tra ali di neve, con la 4x4, salgono verso il passo Duran, 1600 metri di quota. Non per mettere sci e pelli di foca ai piedi. Neppure sono qui per godersi una ciaspolata. Di mestiere fanno i portalettere. Al posto dei passeggeri, sul sedile posteriore, hanno caricato le cosiddette e cassette gialle. E nei giorni scorsi non si sono risparmiati. Perchè se per i giovani la parola isolamento si declina, per lo più, con internet che non funziona, per coloro che giovani non sono più l'arrivo di una busta o un pacco può rappresentare un segno di contatto con il mondo. Un impegno non da poco per Poste Italiane. Che ha così riorganizzato il servizio nella Val Zoldana, rimasta isolata, nei giorni scorsi.

LA 251 SOTTO UNA FRANA

La frana da 2000 metri cubi, caduta sabato 5 dicembre sulla provinciale 251, aveva interrotto i collegamenti con Belluno. I portalettere, in ogni caso, non sono rimasti con le mani in mano, anche in quest'ambiente non facile. Per arrivare a Forno di Zoldo hanno dovuto percorrere la valle del Cordevole, passare per Agordo, Alleghe, salire a forcella Staulanza tra muraglioni di neve e ridiscendere con la Panda a trazione integrale nei paesi dello Zoldano: Forno, Zoldo Alto, Dont e le tante frazioni e borgate sparse. L'emergenza, insomma, non ha fermato i postini, anche se si è reso necessario un cambio di passo per poter garantire il servizio: Marylin e Giuseppe, due dei portalettere che già operavano in terra zoldana sono stati ricollocati a Belluno, nella sede del centro di distribuzione di via del Candèl. Ora devono partire da Belluno e non, come avveniva prima della caduta della frana, dal loro ufficio di Castellavazzo. Si tratta di 160 chilometri da percorrere, tra andare e tornare. A cui va aggiunto il percorso della consegna nelle case più isolate.

PERCORSO ACCORCIATO

«Lo abbiamo fatto per accorciare il percorso, che è comunque di 80 chilometri. Assieme a loro spiega la responsabile del Centro di distribuzione Carla Biasuzzi a Belluno abbiamo portato anche i portalettere dell'Alpago, un'altra zona che, su un diverso versante della montagna bellunese, è stata travolta da un'ondata di pioggia mai vista». Pioggia che non ha risparmiato seri danni all'ufficio postale.

LEI DI MODICA, LUI DI MATERA

Marylin Ruffino, giovane portalettere siciliana, da Modica si è trasferita con la famiglia in provincia di Belluno: era stata assunta la scorsa primavera in pieno lockdown. Di prima mattina aveva ordinato, in sequenza, la posta, dividendola per paesi. Poi è salita in auto: «Arrivammo in zona alle 11 è il suo racconto - gli abitanti ci hanno accolto quasi come dei miracolati, tra i pochi che sono riusciti ad arrivare in valle. L'accoglienza qui, comunque, è sempre stata positiva». Quindi il ricordo: «E' come quando sono arrivata in Val Zoldana per la prima volta dalla Sicilia, tanti sorrisi e tanto incoraggiamento. Questa è una terra bellissima».

Ha 39 anni Giuseppe Amenta di Matera. Da due anni lavora in Poste Italiane. E' lui a sintetizzare come basti poco per portare un sorriso, proprio nelle settimane a ridosso del Natale: «Abbiamo incontrato abitanti tranquilli, anche perchè sono abituati a queste situazioni, con emergenze meteorologiche che li isolano. Ma non si aspettavano di vederci, specialmente in abitazioni che raggiungiamo solo a piedi. Ma si fa. Si mette giù la Panda e ci si incammina a piedi. Ecco che abbiamo rappresentato una sorpresa per molti, consegnando posta e, soprattutto, pacchi».

SERVIZIO DOLOMITIBUS

La strada provinciale 251 non è ancora percorribile, tanto meno ci passano i pullman. Ecco che Dolomitibus dà la sua mano, attivando un servizio provvisorio sulla linea 25 Belluno-Pecol nelle località rimaste fuori dalla frana tra Soffranco e Fagarè. Il servizio avrà inizio da lunedì 14 dicembre. Come precisato dall'azienda le corse resteranno attive finchè sarà necessario, ovvero fino a quando la transitabilità in Val di Zoldo rimarrà sarà interrotta.

Daniela De Donà

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA