LA STORIA

AURONZO «Voglio vedere Angelo. Dov'è?». Valeria ha 88 anni e ci vede poco. Osserva il mondo attraverso gli occhi di Angelo che sta al suo fianco in ogni momento. Lui compirà 100 anni tra 4 mesi e, a differenza di Valeria, ci sente poco. Sottigliezze. Quando sono insieme ogni difetto scompare. Sono due tessere dello stesso puzzle che trovano la loro ragion d'essere solo se vicine. Da qualche giorno Valeria è tornata in quella che dal 2012 è casa sua. Ossia il centro per anziani Beata Gaetana Sterni di Auronzo di Cadore (dove la situazione sta migliorando: rientrano in servizio operatori e 17 ospiti su 54 si sono negativizzati). Dopo un mese di lontananza dal suo Angelo, in cui entrambi hanno lottato contro il Covid, il pensiero è uno solo: rivedere l'uomo con cui ha trascorso gli ultimi otto anni della sua vita. È stato il desiderio di potersi re-incontrare, forse, a dar loro la forza di affrontare e sconfiggere il virus. Ieri il momento tanto atteso tra lacrime, sorrisi e strette di mano.

LA LONTANANZA

Com'è noto, il focolaio scoppiato ad Auronzo di Cadore un mese fa non ha risparmiato nessuno. Ha sorpreso interi nuclei familiari, invaso scuole e colpito la casa di riposo Beata Gaetana Sterni di Auronzo. La mancanza di personale ha spinto l'amministrazione comunale ad adottare misure urgenti e una parte degli anziani positivi è stata trasferita nella rsa di Cortina d'Ampezzo. Tra di loro c'era Valeria. Mentre Angelo, anche lui positivo, è rimasto ad Auronzo. Una lontananza dolorosa che li ha resi però ancora più forti e determinati a re-incontrarsi. «Mi faccia vedere Angelo». È stata la prima richiesta di Valeria quando ha attraversato la soglia della casa di riposo di Auronzo. «Non sappiamo dove sia», hanno risposto le infermiere. «Se mi avessero detto che andava a finire così ha ribattuto prontamente Valeria non sarei nemmeno tornata». Il personale della struttura ha sorriso e l'ha portata nella sua stanza.

L'AMORE

Dopo pochi minuti è comparso Angelo, con il suo maglioncino blu e un sorriso che gli illuminava il viso. Si è avvicinato al letto di Valeria e le ha afferrato la mano. Pochi gesti essenziali impreziositi dalla consapevolezza di essere tornati davvero a casa. «Angelo è un uomo forte ha raccontato commossa una delle infermiere -, ma davanti a Valeria si è emozionato. È stato molto affettuoso». La loro amicizia è nata nel 2012 quando una delle suore che lavorava nella struttura ha detto ad Angelo: «Ti affido per un po' Valeria, trattala bene». Da quel momento non si sono più lasciati. Angelo è diventato i suoi occhi. Valeria, le sue orecchie. Si occupano l'uno dell'altra e viceversa. «Prima che lei arrivasse ha ricordato la psicologa Federica Da Rin Angelo andava a farsi lunghe passeggiate e stava poco in struttura. Dall'arrivo di Valeria abbiamo cominciato a vederlo ogni giorno».

REDUCE DI DUE GUERRE

Angelo ha una storia travagliata. Al figlio Giacomo racconta spesso che gli anni della gioventù li ha bruciati in guerra. Era un centralinista e si occupava di tele-comunicazioni. L'udito lo perse in quegli anni, quando un attacco nemico fece partire una scossa che gli danneggiò i timpani. Poi fu fatto prigioniero e portato prima in Jugoslavia, poi in un campo di concentramento in Germania, infine in Russia. Tornò a casa dopo quattro anni. Ora un altro nemico, altrettanto ostile, chiamato Covid-19. «L'hanno attaccato all'ossigeno e mi sono spaventato ha raccontato il figlio Ma ha vinto anche questa guerra. Ora è come nuovo». In mezzo a notizie spesso negative e sconfortanti, dovute all'emergenza sanitaria, la storia senza tempo di Angelo e Valeria si erge come faro in mezzo alla tempesta. È quasi un'eco che arriva da lontano a spiegare che scoppiano le guerre, si diffondono le malattie, ma ciò che rimane, alla fine di tutto, sono i rapporti sinceri capaci di annullare ogni solitudine.

Davide Piol

