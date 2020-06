LA STORIA

ABANO Inventarsi nuovi prodotti per resistere. Proporre qualcosa di nuovo e di diverso per rimanere sulla cresta dell'onda e magari scoprire anche nuovi mercati. È una strada seguita da tanti imprenditori padovani, giovani meno e giovani, negli ultimi tre mesi d'emergenza. Tra loro ci sono anche due ragazzi, Pietro e Luca Chemello, fratelli che gestiscono una profumeria artistica ad Abano Terme specializzata in profumi ricercati e benessere. «Dall'inizio della pandemia è stato subito chiaro che la crisi avrebbe colpito le zone dei Colli più che altrove - ricordano - trattandosi di una realtà che vive quasi esclusivamente di turismo».

L'IDEA

Durante le settimane di lockdown, però, i Chemello non si son persi d'animo. Sapevano bene che fermarsi a contare le perdite sarebbe stato deleterio. Hanno reagito mettendosi a studiare e progettare nel giardino di casa come riuscire a portare il benessere delle terme nelle case di tutti anche in un periodo così difficile e delicato. È nato così Abano Thermal Skincare, una linea completa (viso e corpo) di cosmesi bio-termale che unisce i benefici dell'acqua salsobromoiodica delle terme e gli elementi naturali preziosi per la pelle che offre la biodiversità dei colli euganei. «I prodotti sono tutti biologici e naturali, provenienti dal Parco dei Colli Euganei - proseguono gli ideatori -. La filiera corta è un vantaggio per tutti».

IL NUOVO CANALE

La realtà della crisi ha costretto i ragazzi a trovare anche un nuovo canale di vendita, dal momento che il negozio continuava a restare chiuso. Pietro, il fratello più grande, ha cominciato a frequentare tutti i possibili corsi di marketing online e così facendo ha potuto costruire da solo l'e-commerce, iniziando a vendere in tutta Italia già durante il lockdown. Una nuova opportunità che ora, passata la fase più acuta dell'emergenza e riaperto il negozio, potrà continuare ad essere sfruttata. Il prossimo passo andrà nella direzione di un'espansione nel mercato europeo tramite un sito in lingua inglese e in lingua tedesca. Aggiornarsi e adattarsi ai tempi del Covid: un altro bell'esempio padovano. L'ennesimo.

G.Pip.

