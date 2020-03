LA STORIA/2

BELLUNO Un punto di vista differente viene offerto da Gianluca Rossi, medico di base specializzato in medicina di montagna ed ex triatleta: «Insisto sul fatto che è importantissimo isolare le persone anziane e malate dal resto della comunità».

Per Rossi la salvaguardia delle fasce più a rischio della popolazione, ossia soggetti anziani e aventi pregressi clinici legati a malattie croniche come diabete, malattie cardiache e difficoltà respiratorie, è di fondamentale importanza. «La malattia può avere una mortalità, ma -continua Rossi- è legata a persone di età avanzata, che stanno già male, sono quelle che dovremmo proteggere».

Il coronavirus desta estrema preoccupazione e mai come ora è stato al centro, come ricorda lo stesso Rossi, di una massiccia campagna mediatica, che ha puntato i riflettori su una nuova forma virulenta che si è avvicinata gradualmente al territorio italiano, arrivando in poche settimane alle porte del Veneto.

«Eravamo un ciclista in fuga che ad un certo punto poteva arrivare al traguardo avendo un margine di vantaggio rispetto agli altri concorrenti, in realtà il ciclista è sceso dalla bici ed è andato al bar a prendersi un caffè». Con questa metafora tratta dal mondo sportivo, di cui il medico Gianluca Rossi è sicuramente un valido rappresentante, si vuole spiegare la mancanza di un tempestivo intervento da parte degli organi preposti.

Ricorda Rossi: «Le cose si sono sviluppate gradualmente in Italia, c'era il focolaio di epidemie in Cina, ben noto. Forse si sperava che essendo così lontano il virus non arrivasse da noi o comunque arrivasse in maniera sporadica». Eppure questa previsione ottimistica, basata su un blocco degli arrivi dalle regioni infette della Cina, è stata successivamente smentita.

«Quando questo virus, estremamente infettivo, è arrivato in Italia, è scoppiato» quasi come una bomba, viene da pensare, in particolare perché il coronavirus, a differenza di altri agenti patogeni, presenta una componente estremamente virulenta.

«Potevamo avere un mese di vantaggio per organizzarci, per comprare mascherine, protezioni per i medici e per istruire la popolazione con calma e senza fare del terrorismo psicologico» aggiunge Rossi.

E da sportivo Gianluca Rossi vuole porre inoltre un accento su tutti coloro che ora praticano sport, in particolare attività che richiedono elevati sforzi fisici come maratone, ultra trail. Perché nel recupero, l'atleta si trova in un momento molto delicato, un momento in cui il suo organismo deve ricostituire il patrimonio energetico e proteico. Ciò vuol dire che in questa fase, il soggetto è di fatto immunocompromesso, ovvero diventa del tutto assimilabile ad una persona anziana. La soluzione sta dunque nell'adottare le medesime precauzioni dei soggetti a rischio, fino a che non si abbia recuperato appieno le proprie energie psicofisiche.

Si vive quindi in uno scenario di emergenza nazionale, scenario in cui diventa basilare far prevalere il senso civico sul singolo individualismo. E questo può forse riportare alla mente un detto latino molto conosciuto, che alcuni hanno studiato sui banchi di scuola. Homo homini lupus, recitava questa formula latina, ripresa da Thomas Hobbes, famoso filosofo britannico, per spiegare come la natura umana sia sostanzialmente egoistica. Questo assunto andrebbe corretto. Non più dunque homo homini lupus, perché l'uomo non sia per l'altro un nemico, un oppositore. «In questa circostanza dobbiamo smentire Hobbes -sostiene Rossi- ed essere quindi per gli altri uomini un alleato», perché nell'affrontare queste circostanze emergenziali dovremmo far prevalere la comunità sul singolo, la collettività e non l'interesse di un individuo. Attraverso il rispetto e la tutela dell'altro, con piccoli gesti e accorgimenti, che se rispettati nella vita di tutti i giorni potrebbero aiutarci ad uscire dall'emergenza sanitaria in cui tutt'oggi purtroppo ci ritroviamo immersi.

