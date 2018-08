CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIA/1COSENZA Quando l'hanno trovata, tremava per il freddo e la paura. Chiara ha otto anni ed è tra i sopravvissuti della strage del canyon. Quando sono arrivati i soccorritori era sulla riva del torrente, sporca di fango e sabbia, accanto a un cadavere, forse quello di uno dei suoi genitori. E anche lei ha rischiato di morire: era in ipotermia, con lesioni sul corpo e gravi difficoltà respiratorie a causa dall'acqua ingerita che conteneva molta fanghiglia. Ora la bambina è in un letto del reparto di terapia intensiva pediatrica...