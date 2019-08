CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCOPERTABELLUNO Vaia ha restituito, dopo oltre 100 anni, i resti di 8 soldati della Grande Guerra morti sulle nostre montagne. Quel che è rimasto dei giovani, tra il Grappa e il Col di Lana, è stato ritrovato, per caso, in questi giorni. A Seren del Grappa, è stato un recuperante feltrino professionista a scoprire una fossa comune di 7 soldati presumibilmente austro-ungarici. Nell'altro caso, a Livinallongo del Col di Lana, un turista in escursione a Bosch de Roe si è imbattuto in un teschio umano e ha immediatamente chiamato i...