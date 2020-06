LA CRISI

VENEZIA Tra i più danneggiati dalla crisi generata dall'emergenza sanitaria e dallo stop dei festeggiamenti, ci sono le aziende florovivaistiche, vivai e negozi. In Veneto si parla di 1.500 realtà per 50 mila addetti che in questo periodo stanno contando perdite tra i 200 e i 500 milioni di euro e di migliaia di posti di lavoro. Ieri mattina Coldiretti ha voluto lanciare un Sos presentando assieme ad Affi (Associazione floricoltori e fioristi italiani) e Federfiori Una gondola fiorita in piazza San Marco, in contemporanea con l'appuntamento promosso in tutta Italia dove statue, scalinate, fontane dei capoluoghi regionali sono stati addobbati con gerbere, margherite, peonie, rose e piante verdi per testimoniare la voglia di ripartenza degli imprenditori. «Le composizioni floreali dell'iniziativa Ripartiamo con un fiore sono il grido di dolore di un settore strategico per l'economia, il lavoro e la qualità della vita sottolinea la Coldiretti Vogliamo ribadire la voglia di resistere e ripartire per continuare a garantire ai consumatori il meglio della produzione made in Italy. I contraccolpi provocati dalla pandemia vengono, peraltro, aggravati dalle importazioni dall'estero con esempi di concorrenza sleale quotidiana».

E adesso, con il crollo delle vendite, si sta anche registrando il record storico negativo di miliardi di piante e fiori mandati al macero. Secondo i dati dell'associazione di categoria, per effetto delle misure di sicurezza anti-contagio ci sono aziende che hanno perso anche il 75% del fatturato annuale. «Un vero e proprio tsunami per il settore florovivaistico al quale la pandemia ha creato problemi all'export con blocchi al confine e in dogana di tanti paesi Ue ed extra Ue, con ritardi e difficoltà nei trasporti e nella vendita aggiungono da Coldiretti A rischio c'è il futuro di un settore chiave del made in Italy agroalimentare, con il valore della produzione italiana di fiori e piante stimato in 2,57 miliardi di euro».

Il dato nazionale è di 27mila imprese con circa 200mila posti di lavoro che ora si trovano in gravissima difficoltà. Di qui le richieste di sostegno: «Il settore ha bisogno di misure urgenti e concrete su tutte le scadenze, fiscali e non, per la gestione dei dipendenti e l'accesso agli ammortizzatori sociali. Servono indennizzi a fondo perduto e liquidità per ripartire con i nuovi cicli produttivi, con l'esonero dal pagamento di imposte e tasse e dei contributi previdenziali e assistenziali per il 2020. E bisogna tornare a promuovere e sostenere le esportazioni per un vero rilancio di piante e fiori made in Italy», concludono da Coldiretti. (a.spe.)

