La statua dorata di 9 metri di Jan Fabre

VENEZIA Un'altezza pari a 9 metri, un peso di quasi 4 mila chili e l'utilizzo di ben 4.150 foglie di 24 carati. L'opera scultorea dell'artista Jan Fabre si presenta così, in tutta la sua potenza visiva, ergendosi sopra l'arco del giardino di Palazzo Balbi Valier e facendosi ammirare esclusivamente dal Canal Grande. Il soggetto, un uomo in abiti contemporanei con lo sguardo rivolto al cielo, che stringe fra le mani un gigantesco metro e i cui lineamenti ricordano quelli del fratello scomparso dell'artista. E The man who measures the clouds...