VENEZIA Tra l'1 gennaio e il 15 aprile 2020, con la pandemia coronavirus a farla da padrone in maniera conclamata a partire dal 22 febbraio scorso, nell'intera area metropolitana di Venezia ci sono stati 2.940 morti: 37 in più rispetto ai 2.903 decessi registrati nel Veneziano nello stesso arco temporale del 2019, con un aumento dell'1,27%. L'incremento maggiore nei Comuni più bersagliati dal coronavirus: Chioggia, Fiesso d'Artico, Portogruaro e San Donà di Piave. Andando ancora indietro nel tempo, nel 2018 erano stati registrati nell'ex provincia di Venezia 2.816 decessi, cioè 124 in meno rispetto al dato di questi primi quattro mesi del 2020, due dei quali vissuti a fianco della pandemia. Confrontando poi i 2.816 morti del 2018 con i 2.093 del 2019 (sostanzialmente simili senza Covid-19) l'aumento da un anno all'altro è stato di 87 morti, cioè il 3,09%. Più del doppio percentuale di quello che divide l'incremento avvenuto nel 2020 rispetto al 2019, racchiuso in 37 croci di differenza. I numeri qui rappresentati sono quelli forniti dagli uffici Anagrafe di tutti i 44 Comuni dell'area metropolitana e, come detto, riguardano i dati dei decessi avvenuti dal primo gennaio al 15 aprile degli ultimi tre anni: 2018, 2019 e 2020. L'analisi comprende come detto i primi tre mesi e mezzo mettendo nel conto anche gennaio e i primi 21 giorni di febbraio, quando ancora la diffusione del coronavirus non era conclamata in Italia e nel veneziano. Un focus concentrato sul periodo 1 marzo-4 aprile lo ha fornito nei giorni scorsi l'Istat che però ha preso in considerazione solo 23 di 44 comuni: in 17 di quelli finiti sotto indagine, c'è stato un aumento dei morti.

Città storica e terraferma hanno un andamento simile e a dirlo sono i dati: nei primi tre mesi e mezzo del 2020 ci sono state 1.093 croci, in pratica le stesse del 2018 (quando ci si era fermati a 1.094) e undici in meno se confrontate con il saldo di dodici mesi fa: tra l'1 gennaio e il 15 aprile 2019 nel comune di Venezia c'erano stati 1.104 decessi. La forchetta si allarga nel raffrontare il 2018 e il 2019. Tra l'1 gennaio e il 15 aprile 2018 l'ufficio Anagrafe di Ca' Farsetti aveva messo nero bianco 1.094 lutti, diventati 1.104 dodici mesi dopo, sempre nello stesso periodo di riferimento. Nei tre anni presi a riferimento per stilare un confronto e stabilire l'incidenza del coronavirus sul totale delle morti, la forchetta maggiore è data da quel +3,09% registrato tra il 2018 e il 2019, quando il coronavirus non era entrato nel vocabolario e negli incubi di chiunque. E l'andamento medio è replicabile nella stragrande maggioranza dei Comuni. Rispetto al 2019, in 21 Comuni quest'anno c'è stato un incremento dei decessi e tra questi spiccano Chioggia (+15), Fiesso (+18), Portogruaro (+25), San Donà (+29): alcune delle zone più colpite dal virus. Non ci sono stati incrementi in 6 comuni mentre in 17 - compresa Venezia nonostante Mestre sia tra le aree che hanno pagato con più vite - c'è stata addirittura una riduzione assoluta.

Con 14 morti in meno rispetto all'anno scorso, la piccola Salzano si conferma isola felice nel Miranese. Sono due i dati che tengono per il momento tranquillo il sindaco Luciano Betteto: «Il primo - spiega - che non abbiamo avuto ancora decessi per Covid e naturalmente lo dico incrociando le dita. Il secondo è che la nostra casa di riposo non ha avuto casi positivi, se non uno solo poi guarito ed è al momento libera dal virus». Betteto dà il merito al comportamento dei suoi cittadini: «Sarà fortuna, però io vedo che salzanesi e robeganesi sono responsabili e pongo attenzione alle regole: restano in casa, soprattutto gli anziani, chi esce lo fa con mascherina e le passeggiate sono limitate. Sono orgoglioso di loro».

Il sindaco di Jesolo - dove si registra un calo di 19 unità nel conto dei decessi dall'anno scorso a oggi - vorrebbe invece approfondire i numeri: «In prima battuta commenta Valerio Zoggia possiamo dire che la diminuzione del numero di decessi è un aspetto positivo, soprattutto per la situazione che stiamo vivendo. Ed è per questo che deve essere valutato con estrema attenzione». Anche perché difficilmente questo dato può essere legato al calo degli spostamenti e del numero degli incidenti stradali, che in genere si concentrano nel periodo estivo. Probabilmente questo dato - aggiunge il sindaco - significa che i cittadini jesolani sono stati bravi a rispettare le condizioni di isolamento e a rimanere a casa». Ma solo incrociando i vari dati, il Comune potrebbe puntare a capire se il virus nel litorale è stato meno aggressivo rispetto che ad altre zone.

Mira registra invece un +15 rispetto all'anno scorso. Ma nonostante il primo decesso per Covid19 nel veneziano sia stato registrato proprio qui i numeri non sono così allarmanti come un primo esame potrebbe far sembrare: «Come avevamo notato da subito afferma il sindaco Marco Dori - l'analisi sul lungo termine mostra che non vi è una lettura unica, anzi. Da una nostra analisi ancora più ampia abbiamo notato uno scostamento contenuto. Ad esempio nel 2016 avevamo avuto numeri molto simili a quelli registrati quest'anno. Le statistiche sono complesse su questi temi, e per questo servirebbe una approfondita indagine epidemiologica».

