LA STATISTICAVENEZIA La data da segnare e mandare agli archivi della memoria è il 29 ottobre 2018, l'apice di un anno da record per l'alta marea a Venezia. In piena emergenza pioggia, con il vento di scirocco che soffiava a 116 chilometri orari sulla laguna spedendo tra i canali l'acqua del mare, lunedì 29 ottobre è entrato di diritto nella storia dell'acqua alta cittadina. Perché in quelle ventiquattro ore - dove alle 14.40 i 156 centimetri di altezza hanno fatto registrare il livello massimo del 2018 - sono stati inanellati tre record...