LA STATISTICA

VENEZIA L'Istat ha reso disponibili i primi dati sul numero totale dei decessi avvenuti in provincia di Venezia nei primi 21 giorni del 2020, con un interessante raffronto con le statistiche dello stesso periodo dell'anno precedente. I numeri purtroppo non sono completi e riguardano soltanto 14 comuni (quelli che hanno fornito dati verificati) sul totale dei 44 che compongono la Città metropolitana, e non figura il Comune di Venezia. Il quadro consente comunque di abbozzare una valutazione sulle tre settimane più problematiche per la diffusione del virus: complessivamente nei 14 comuni censiti i decessi sono stati 148 (di cui 81 uomini), ben 40 in più rispetto allo stesso periodo del 2019 (108 di cui 57 uomini), con un incremento pari al 37 per cento.

In termini numerici il numero più consistente di decessi è avvenuto a San Donà, passata da 27 a 37 (con un incremento del 37 per cento); Martellago è passata da 6 a 15 (+ 150 per cento), ma il record percentuale spetta a Vigonovo, passato da un solo decesso ai 5 verificatisi nello stesso periodo del 2020. E ancora Portogruaro da 19 a 21 (+ 10,5), Cavallino da 11 a 14 (+ 27.3), Pianiga da 8 a 12 (+50), Stra da 2 a 6 (+200), Campagnalupia da 3 a 6 (+100), Cinto Caomaggiore da 3 a 4 (+25), Meolo da 4 a 5 (+25). Senza variazioni Musile (9 decessi) e Noventa di Piave (5); in calo il numero dei morti a Fiesso d'Artico passato da 6 a 4 (-33,3) e Fossò da 6 a 5 (-16,7). La statistica non indica le cause della morte e dunque non è possibile sapere con certezza se l'aumento del numero dei decessi sia da correlare al coronavirus, ma è probabile che sia così. Ai dati statistici forniti dall'Istat è possibile affiancare quelli raccolti giornalmente dalla redazione del Gazzettino che, dall'inizio dell'emergenza (e dunque lungo un arco temporale più ampio delle tre settimane indicate dall'Istat) ha registrato nell'intera provincia di Venezia un totale di una novantina di decessi; nel comune di Venezia se ne sono verificati 28, di cui gran parte in terraferma (23). In tutto il 2019 nell'intero Comune di Venezia sono morte complessivamente 3387 persone, di cui 1861 donne, con una media di circa 280 decessi al mese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA