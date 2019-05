CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STATISTICAROVIGO Una tendenza virtuosa che si conferma anche in questo primo scorcio del 2019. Rovigo, infatti, in un Veneto flagellato dalle morti sul lavoro, è insieme a Belluno l'unica provincia a non averne dovuta piangere nemmeno una nel primo trimestre dell'anno. Un dato virtuoso che spicca nel quadro drammatico delineato dall'analisi dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega di Mestre, sulla base dei più recenti dati Inail: 19 i morti rilevati nel primo trimestre 2019 in Veneto, con una media di 6 decessi al mese e una...