LA STATISTICABELLUNO In un Veneto con tutti gli indicatori turistici positivi, tanto da essere la regione più visitata in Italia con Venezia a remare per tutti, la provincia di Belluno segna sì una crescita del 3% nel 2017 sul 2016, ma solo sul fronte degli arrivi (ovvero chi si ferma solo una notte), perché su quello delle presenze (almeno due pernottamenti) si scende del -4,2. Tradotto: si arriva di più, ma ci si ferma di meno, con un pesante danno per gli albergatori già in difficoltà sotto il crescente assedio delle strutture...