JESOLO Sicurezza sanitaria e servizi d'eccellenza. Parte da questo la promozione turistica della costa veneta per l'estate 2021. L'argomento è stato affrontato durante l'ultima riunione, ovviamente da remoto, della Conferenza dei sindaci del litorale veneto che rappresenta tutte le spiagge venete, da Porto Tolle a Bibione. In discussione è finita la programmazione della prossima estate, con la linea condivisa da tutti di dare continuità agli investimenti sulla promozione, sia a livello nazionale che nei paesi d'oltralpe.

A fare dal filo conduttore è la questione legata alla sicurezza sanitaria, un aspetto riconosciuto anche dagli ospiti stranieri che la scorsa estate hanno comunque trascorso le loro vacanze nel litorale diventando i nuovi ambasciatori del turismo, tanto che gli operatori da settimane ormai stanno registrando prenotazioni anche dall'estero soprattutto per i mesi di luglio e agosto. Da ciò la scelta di insistere sulla promozione, anche con il sostegno della Regione come ha ribadito l'assessore regionale al Bilancio Francesco Calzavara che, collegato all'incontro, ha sottolineato l'importanza e il ruolo centrale della Conferenza, confermando il sostegno regionale. «Ci dà molta soddisfazione ha spiegato Pasqualino Codognotto, presidente della Conferenza dei sindaci e sindaco di San Michele-Bibione l'appoggio della Regione. Nell'incontro ci siamo soffermati su come avviare la prossima stagione turistica, che non sarà certo semplice, ma speriamo meno complicata dello scorso anno. Indubbiamente c'è bisogno di programmazione, come anche di promozione turistica. Per questo abbiamo deciso di impiegare anche quest'anno parte delle risorse che la Regione ha messo a disposizione, implementandole ulteriormente, e di unire le forze assieme ai consorzi di promozione turistica per giungere all'obiettivo comune di far conoscere il più possibile le nostre città».

In Italia e nei paesi stranieri verrà quindi ribadito l'impegno degli operatori a garantire la sicurezza sanitaria. «Le strutture aggiunge la sindaca di Cavallino-Treporti e vicepresidente della Conferenza, Roberta Nesto - hanno fatto interventi importanti economicamente per adeguarsi ai nuovi protocolli. La ripartenza della stagione estiva è fondamentale, vogliamo tutelare le nostre imprese e i nostri lavoratori. Investire nella promozione serve a questo. Confidiamo che l'estate 2021 sia una buona stagione, all'insegna della sicurezza per tutti, come le spiagge hanno dimostrato nel 2020, sapendo ben applicare protocolli sanitari e facendo rispettare le regole. Tutte le nostre spiagge sono sicure, per far passare la vacanza in tutta serenità ai nostri ospiti». Sulla stessa linea il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia, che nei giorni scorsi ha telefonato al colleghi di Cortina e Riccione, Giampietro Ghedina e Renata Tosi per unire le forze e mettere assieme idee e proposte da inviare al presidente Draghi. «Tutte le città turistiche spiega Zoggia stanno vivendo la stessa situazione, non è una questione di mare, montagna o lago, i problemi sono uguali per tutti. Già la scorsa estate abbiamo dimostrato di essere all'altezza della situazione, mettendo in pratica dei protocolli che hanno garantito elevati standard di sicurezza agli ospiti. Dobbiamo continuare su questa strada, promuovendo le nostre eccellenze e le nostre capacità, anche quelle legate all'attuale situazione. È indispensabile unire le forze in modo da individuare ulteriori soluzioni in grado di rafforzare la nostra promozione permettendoci di accogliere gli ospiti nel migliore dei modi».

