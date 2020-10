L'ATTESA

BELLUNO La stagione sciistica appesa a un protocollo. E ai dpcm. Nonostante la situazione non lasci ben sperare, gli impiantisti delle Dolomiti sperano di iniziare a far girare le prime cabinovie a fine novembre, come da programma. Ora attendono che il Governo e il Comitato tecnico scientifico recepiscano il protocollo realizzato da Anef (l'associazione degli imprenditori funiviari) con l'ente di normazione UNI contenente le Linee guida relative alle misure per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19 del comparto turistico Impianti di risalita. La speranza è che quel documento, al quale lavorano dalla scorsa estate, diventi una sorta di via libera per le aperture.

LE DECISIONI

Le incognite, però, ad oggi rimangono tante, come spiega Renzo Minella, presidente di Anef Veneto: «Il documento è già stato condiviso dalla Conferenza Stato Regioni, ora sono state avviate le trattative col Governo. Sulle problematiche sanitarie si dovrà invece esprimere il comitato tecnico scientifico che non dà risposte dall'oggi al domani. Avere il parere favorevole da entrambi gli enti sarebbe un bel passo avanti. Però tutto sarebbe vanificato se il dpcm in vigore dopo il 24 novembre fermasse l'attività degli impianti a fune, nonostante il nostro protocollo approvato. La situazione purtroppo è ancora in divenire. Non stiamo con le mani in mano ma viviamo alla giornata. Lo scenario con cui dobbiamo confrontarci oggi, domani potrebbe essere diverso. Noi dobbiamo fare tutto quello che possiamo fare per salvare una stagione ormai compromessa in partenza». Con queste prospettive, si porranno anche dei problemi organizzativi con l'avvicinarsi delle date previste per le aperture.

I PREPARATIVI

«Per avviare al meglio la stagione, iniziamo sempre con anticipo a preparare le piste con l'innevamento programmato spiega Minella -. Si tratta di investimenti importanti che hanno un ritorno economico in condizioni normali. Ora le temperature sono alte, quindi la questione non si pone. Ma a breve non sarà così e ogni società dovrà fare le proprie valutazioni. Non ho sentito nessuno dire io non apro, io non aziono gli impianti di innevamento. Ognuno si muoverà secondo le sue capacità economiche per non mettere in difficoltà la propria società».

I RIMBORSI

Intanto Dolomiti Superski ha avviato la campagna di vendita degli skipass, prevedendo per gli sciatori una sorta di paracadute se la stagione verrà interrotta da eventi legati alla pandemia o in caso di accertata positività al virus o di quarantena. Il consorzio - a cui aderiscono nel Bellunese Cortina, Arabba Marmolada, Ski Civetta, Falcade Passo San Pellegrino e la ski area Val Comelico - ha infatti ideato un sistema di garanzie in modo da assicurare fin da subito la trasparenza nei rimborsi per coloro che acquisteranno le tessere stagionali o plurigiornaliere. Chi deciderà di acquistare lo stagionale Dolomiti Superski potrà recedere dal contratto in caso di chiusura degli impianti per almeno 14 giorni consecutivi, sia nell'ipotesi di chiusura totale di tutte le valli, sia nel caso di chiusura totale di una delle 12 zone sciistiche: in quest'ultimo caso ove l'utente risieda o alloggi in uno dei relativi comuni.

IN CASO DI CONFINAMENTO

Entro 30 giorni dall'inizio del lockdown, l'utente potrà esercitare il diritto di recesso, qualora non abbia ancora usufruito dello skipass per 40 giornate. In alternativa, l'utente potrà decidere di mantenere attivo il proprio skipass e quindi potrà continuare a sciare fino alla fine della stagione nelle zone sciistiche aperte. In questo caso non ci sarà rimborso alcuno. A partire dal 15 dicembre 2020 e a cadenza quindicinale, la soglia di rimborso per gli skipass stagionali Dolomiti Superski diminuisce, in relazione alla durata residua della stagione, come indicato sul sito www.dolomitisuperski.com.

Andrea Ciprian

