LA STAGIONE IN BILICO

BELLUNO Sul sito dell'Associazione gestori dei rifugi alpini del Veneto il calendario che dà conto della disponibilità delle 25 strutture in quota disseminate nella nostra provincia, è dominato dal colore bianco. Non quello della neve, ma quello che corrisponde alla dicitura: info non disponibile. Gli altri colori sarebbero stati il verde per segnalare le giornate di apertura, il giallo per invitare alla verifica della disponibilità e il violetto chiaro per delimitare la chiusura. E in effetti dall'8 marzo, era una domenica, i rifugi sono tutti desolatamente sbarrati come imposto dalle direttive governative per contenere il contagio da Covid 19.

UN ANNO FA

Solo 12 mesi fa a quest'ora i gestori davano le ultime rifiniture al programma degli eventi culturali, alle serate musicali, o semplicemente ai menù da proporre nella decina di weekend della stagione. Tutto fermo, cristallizzato in un'incertezza che sta assumendo, giorno dopo giorno, risvolti complicati. «Ho chiuso il rifugio quella sera e siamo tornati a valle -spiega Omar Canzan del Chiggiato, ai piedi della Marmarole- non ho ricevuto altre prenotazioni per l'estate, sono fermo a quelle che avevo già accettato all'inizio dell'anno, quando di pandemia ancora non si parlava». Canzan è il referente per l'area cadorina dell'associazione dei gestori, il sodalizio nato nel 2019 per favorire un dialogo e creare una sorta di coordinamento tra colleghi; mai avrebbero pensato di doversi confrontare con un'emergenza così drammatica da mettere in bilico la loro stessa attività. Dopo il primo sbigottimento, nessuno si è perso d'animo e oggi, a poche settimane dall'avvio virtuale della nuova stagione estiva, sono tutti decisi a rimboccarsi le maniche per affrontare la nuova complicatissima sfida.

SUL TAPPETO

Le variabili sono dettate dai tempi e dalle prescrizioni che verranno imposti, così come per tutte le attività commerciali e turistiche una volta avviasta la fase 2. Il referente resta la Regione cui spettano programmazione e modalità delle riaperture. Per arrivare a Venezia con le idee più chiare possibile il sito dell'Agrav ha diffuso ai suoi associati un questionario composto da 7 domande, per avere un quadro generale delle opinioni, delle ipotesi operative e delle aspettative. «Da queste consultazioni -spiega Omar Canzan- troveremo una linea comune con cui presentarci in Regione, fermo restando che alcuni passaggi saranno fondamentali». Le richieste potrebbero riguardare l'applicazione di sgravi fiscali anche sul fronte delle assunzioni; in provincia di Belluno gli stagionali che lavorano nei rifugi sono circa un centinaio. Sul fronte del distanziamento sociale che dovrà essere osservato a prescindere dalla data dell'atteso via libera, le strutture in quota sono soggette a variabili che a valle non esistono. «La normativa ci impone di accogliere chi chiede ospitalità -spiega il gestore del Chiggiato- e con la prenotazione l'osservanza delle misure di distanziamento sia nelle camere che per i pasti è abbastanza gestibile; l'incognita è quando ti arriva gente che non ha prenotato o peggio in caso di una grandinata improvvisa e non così rara in montagna che costringe ad aprire le porte del rifugio per permettere a tutti di trovare riparo». È come se il concetto stesso di rifugio inteso come posto sicuro in cui trovare ristoro dopo una lunga camminata tra prati e abetaie, fosse destinato a una silenziosa ineluttabile trasformazione. Come si può ospitare in una camerata da 20 letti una sola persona? O riservare una stanza con 4 cuccette a un unico ospite? «La partita che ci attende non è tanto legata alla nostra capacità di adattare le strutture alle mutate esigenze sanitarie che verranno adottate -spiega Mario Fiorentini, presidente dell'Agrav e gestore del Città di Fiume- quanto piuttosto far capire agli escursionisti che da 20, 30 anni hanno coltivato una concezione di rifugio alpino, il fatto che ora il quadro e la cultura stessa dell'andare in montagna sono completamente cambiati».

Giovanni Longhi

