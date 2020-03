LO SCI VERSO LA RESA

ALLEGHE «Diciamo che coltiviamo ancora la speranza che la diffusione del virus possa - prima del 3 aprile prossimo - ridursi in misura considerevole e tale, in ogni caso, da permettere l'emanazione di un nuovo provvedimento con minori vincoli. In caso contrario, è evidente che la stagione giovanile termina qui». C'è amarezza, e non poteva essere diversamente, nelle parole di Roberto Bortoluzzi, il presidente della Fisi veneta, dopo aver preso visione della comunicazione della Federazione nazionale. Allo stato, infatti, i Tricolori Allievi di fondo, in programma in Friuli, e le finali Emaprice e Lattebusche di sci alpino giovanile, in calendario ad Alleghe e sul Monte Verena, sono cancellati. In verità, nella citata comunicazione è presente una doppia linea operativa. Assoluto blocco per gli eventi delle categorie da Superbaby ad Allievi (quelle che attengono gli eventi sopra ricordate), mentre, a determinate condizioni (... all'aperto senza la presenza di pubblico) sarebbe possibile disputare prove per le categorie superiori.

POSSIBILITÀ REMOTA

In tutti i casi, però, la possibilità appare comunque piuttosto remota. Intanto perché il protocollo allegato è molto stringente; poi, perché sempre la comunicazione, riportando il dettato del decreto, ricorda che ... in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Sul piano formale, il dettato non fa una grinza. Ma che tipi di controllo bisogna effettuare? La comunicazione non lo chiarisce e, conseguentemente, sta rapidamente crescendo il numero delle società che scelgono di sospendere del tutto la propria attività. Una scelta forse inevitabile che, tuttavia, lascia intravedere scenari molto tristi.

Silvano Cavallet

© RIPRODUZIONE RISERVATA