Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COSí DA LUNEDíVENEZIA Chiudono le scuole, tornano i Grest, i gruppi estivi parrocchiali che ogni anno, in tutta la diocesi, sono molto frequentati da bambini e ragazzi, anche con centinaia di iscritti. Col miglioramento della situazione pandemica, tanto che si torna in zona bianca, in molte parti i parroci e i loro collaboratori dagli animatori ai cuochi hanno deciso di organizzarli, dopo che l'anno scorso solo in pochi avevano osato...