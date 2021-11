Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STAGIONE DEGLI SCIBELLUNO Mentre pare sempre più probabile che il Super green pass venga richiesto agli sciatori solo in caso di tonalità arancione, a Cortina ci si attrezza per offrire agli utenti un servizio tamponi direttamente sulle piste. «Siamo ancora in attesa di delucidazioni chiare e certe - afferma Marco Grigoletto, presidente di Anef Veneto - Il dialogo con il Governo da parte della nostra presidente nazionale continua....