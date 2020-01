LA STAGIONE

BELLUNO Il 20% di sciatori in più sulle piste bellunesi rispetto agli anni scorsi è un dato che va di pari passo con gli incidenti. Sono in crescita, infatti, rispetto agli anni precedenti, gli infortuni sulle piste del nostro comprensorio e le conseguenti chiamate al 118. Numeri che però, se vengono rapportati alle presenze record di vacanzieri sulle Dolomiti quest'inverno, danno uno spaccato di una situazione che è rimasta stazionaria. La stagione perfetta, come è quella di quest'inverno, con tanta neve sulle cime sopra i 1500 metri e nulla al di sotto, ha riportato in montagna anche gli escursionisti. Anche in questo caso sono in aumento gli infortuni sui sentieri, gestiti dai volontari del Soccorso alpino, che non hanno avuto un attimo di pausa. Fortunatamente non ci sono stati casi gravissimi di incidenti sugli sci. I decessi che si sono registrati si sono avuti per malori o suicidi.

I DATI

Ma è soprattutto il 118 della centrale operativa del Suem di Pieve di Cadore che ha avuto giornate da bollino nero in questo dicembre. Un superlavoro che non lasciava agli operatori nemmeno il tempo di respirare. Il clou delle chiamate si sono registrate durante il ponte dell'Immacolata e dal 26 dicembre in poi, quando ogni giorni si viaggiava con centinaia di richieste di aiuto. La fotografia che emerge dai dati del Suem riguarda, al momento, solo tutto il mese di dicembre 2019. Gli operatori del 118 hanno gestito 10mila 392 chiamate, ovvero una media di 335 persone che hanno chiesto aiuto. Di queste 6059 chiamate erano per soccorsi: richiesti di interventi primari, come incidenti in pista, in strada, infortuni, malori. Vuol dire una media di 200 incidenti ogni giorno. Sono state 67 poi le missioni dell'elicottero decollato dalla base di Pieve di Cadore per incidenti avvenuti principalmente sulle piste. Si è viaggiato con una media di quasi due uscite ogni giorno. Cinque gli elicotteri girati ad altra base. Sono stati numerosi anche i movimenti secondari dei mezzi di soccorso che sono stati 428 in totale.

IL PRIMARIO

In vista delle festività l'organico alla centrale del 118 di Pieve di Cadore, era stato rafforzato, come è previsto in questa stagione. Ma le chiamate, quest'anno, sono state ben al di sopra delle aspettative e degli anni precedenti. «Durante il periodo natalizio - spiega il primario del Suem, Giovanni Cipolotti - la centrale operativa prevede la presenza di un infermiere in più rispetto al normale. Oltre a ciò, vi è anche la presenza giornaliera di un operatore del Soccorso Alpino in Centrale Operativa, e del conduttore dell'unità cinofila». Ma non basta. C'era un piccolo esercito per le emergenze sulle vette, in questi giorni. «Viene incrementata - afferma Cipolotti - la presenza dei mezzi garantiti dalle associazioni di volontariato, che presidiano i maggiori comprensori sciistici, come l'Agordino-Zoldano, Cortina e Falcade». Dai dati in possesso in questo primo bilancio anche il primario conferma: «Le giornate cruciali vanno dal 26 dicembre al 6 gennaio, con una netta prevalenza degli incidenti legati all'attività sciistica».

LA TENDENZA

Il trend è chiaro. Con il dicembre da record che si è appena concluso, anche il 2019 si annuncia come un anno in cui sarà registrato il dato di soccorsi in montagna più alto degli ultimi anni. Era già accaduto nel 2018 quando, con quasi mille interventi per incidenti sulle vette gestiti da Soccorso alpino e Suem, si erano chiusi i dodici mesi più intensi dell'ultimo decennio. ma per il bilancio complessivo bisognerà attendere.

Olivia Bonetti

