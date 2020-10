LA SQUADRA

VENEZIA Nessuna sorpresa nei nomi degli assessori. Sono infatti quelli che giravano da un po' di tempo anche se non c'era certezza sulle deleghe attribuite a ciascuno. Dunque, la giunta Brugnaro bis è per lo più una grande conferma della squadra riunita nel 2015, con qualche aggiunta dovuta alla maggior rappresentanza politica delle forze alleate e quindi anche con qualche defezione. Non è un caso che all'inizio il sindaco abbia ringraziato per primi i compagni di squadra che non ci sono più, ma che con il loro impegno hanno contribuito alla vittoria di settembre: Luciana Colle (che non si è presentata ed è entrata a far parte dello staff del commissario per il Mose), Giorgio D'Este (che candidato con Fratelli d'Italia non è riuscito a entrare in consiglio) e il consigliere delegato alla Smart city, Luca Battistella, anch'egli rimasto fuori da Ca' Farsetti.

Il cambiamento più eloquente è il ruolo sempre più evidente di Simone Venturini come super-assessore. Egli mantiene la Coesione sociale e lo Sviluppo del territorio, ma si occuperà anche di Politiche della residenza (Casa), Lavoro e Turismo.

Vicesindaco è, come detto da tempo, Andrea Tomaello (Lega), con deleghe alle Politiche comunitarie, al Porto, alle Politiche giovanili, allo Sport e alla Protezione civile. Silvana Tosi (Lega), prima tra gli eletti del Carroccio è il nuovo assessore alla Sicurezza. Ieri non era assente perché in convalescenza e a lei è stato tributato un applauso. Il terzo leghista in giunta è Sebastiano Costalonga, già consigliere comunale nel 2010-2014, cui vanno le deleghe al Commercio e alle Attività produttive. A Francesca Zaccariotto (Fdi) restano in capo le deleghe ai Lavori pubblici, al Decoro Urbano e all'Agibilità scolastica così come a Michele Zuin (Fi) Bilancio, Società partecipate, Tributi ed Economato. E veniamo ai Fucsia: Urbanistica, Edilizia urbana e Ambiente sono di competenza del confermato assessore Massimiliano De Martin. Conferma anche per Paola Mar (Toponomastica, Università, Patrimonio e Promozione del territorio) e Renato Boraso (Mobilità, Piano del traffico, Viabilità, Infrastrutture, Rapporti con le Municipalità, Rapporti con il mondo dell'agricoltura). Laura Besio è il nuovo assessore a Politiche educative, Servizi al cittadino e Personale.

Cinque sono i consiglieri delegati nominati: Paolo Romor (Avvocatura civica), Enrico Gavagnin, (Sicurezza urbana partecipata), Alessandro Scarpa Marta (Rapporti con le isole e Rapporti con il mondo della pesca), Giovanni Giusto (Tutela alle Tradizioni) e Paolino D'Anna (Rapporti con i cittadini).

