LA SQUADRA VAL DI ZOLDO Blocchi di contenimento in cemento e lavori continui

LA SQUADRAVAL DI ZOLDO Blocchi di contenimento in cemento e lavori continui per alleggerire la frana a monte. Così, in una corsa contro il tempo, è stato possibile ieri dalle 19.30 riaprire, pur con una sola corsia e in determinate fasce orarie la sp 251 a Dont. Quello che è successo però pone ancora una volta l'accento sull'importanza di intervenire con opere di messa in sicurezza di un'arteria fondamentale non solo lo Zoldano, ma per tutta la provincia. «Siamo il piano B per la viabilità di Cortina 2021 e delle Olimpiadi - sottolinea...