LA SQUADRATREVISO Mario Conte e la sua squadra entrano in sala Arazzi a Ca' Sugana poco prima delle 12,30: volti sorridenti, ma tirati. L'emozione gioca un ruolo determinante. Il sindaco si apre in un gran sorriso quando dice: «Vi presento gli assessori». Una frase semplice ma che mette fine a due settimane di trattative, toto nomi, ipotesi, giro vorticoso di mansioni e deleghe. Sorprese non ce ne sono: incassato l'ultimo sì da Gloria Tessarolo, verificato che Linda Tassinari non ha incompatibilità di sorta, tutti i dubbi si sono sciolti....