La squadra speciale di investigatori: «Si tratta di professionisti del crimine»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I SUPERESPERTIVENEZIA «E' un caso importante, metteremo tutta la nostra professionalità per cercare di recuperare il maltolto».Alfredo Fabbrocini, direttore della Seconda divisione Sco (Servizio centrale operativo) della Direzione centrale anticrimine a Roma, ieri mattina guidava i rilievi e le ispezioni nella sala dello Scrutinio a Palazzo Ducale. Le indagini sono partite subito dopo il furto dei gioielli ma non sarà una matassa semplice da sbrogliare.PROFESSIONISTI DEL CRIMINEL'unica cosa certa, al momento, è che i ladri non sono degli...