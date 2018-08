LA SPIEGAZIONE BELLUNO Delle due l'una: o sbloccare gli avanzi di amministrazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SPIEGAZIONEBELLUNO Delle due l'una: o sbloccare gli avanzi di amministrazione dei Comuni e tenere fermo il Piano periferie, o lasciare i soldi fermi nelle casse municipali e mandare avanti la rigenerazione urbana. Tertium non datur. La Lega ha fatto la sua scelta e ha puntato le fiches sulla ruota dei Comuni. Di tutti i Comuni, anche quelli piccoli, soprattutto quelli virtuosi che hanno fatto quadrare i conti senza aver potuto spendere qualcosina in più per opere e servizi. Certo, di mezzo ci va Belluno con i suoi progetti milionari di...