RIVIERA DEL BRENTA I supermercati di Dolo sono a Cazzago o a Fossò. E così i residenti di Dolo, che sono la maggior parte dei clienti di Iperlando a Cazzago e dell'Interspar di Fiesso, rischiano il contagio per andare a fare le spese negli efficienti e forniti ma minuscoli market della cittadina in Riviera del Brenta.

È chiaro che i governanti a Roma non possono fare una legge apposta per ogni comune d'Italia e che se la scienza dice di impedire i movimenti delle persone per ridurre i contagi, bisogna farlo. Ci dovrebbe, però, essere anche il buon senso a guidare chi applica leggi e decreti varati per contenere e combattere la pandemia. Bisognerebbe, insomma, rendersi conto che se i due supermercati di riferimento degli oltre 15 mila abitanti di Dolo sono appena fuori dei confini, servirebbe una soluzione efficace per quanto comunque sicura. Anche perché Fiesso di abitanti ne ha 8 mila e Cazzago di Pianiga non supera i 3.600, e i due grandi supermercati, Iperlando e Interspar appunto, sono strutturati per servire un bacino d'utenza molto più vasto dei due piccoli comuni nei quali sono insediati, non a caso le due strutture si trovano a ridosso dei confini con Dolo.

«D'accordo ma noi non possiamo farci niente, la legge è legge». Questo si sentono rispondere quei dolesi che hanno provato a telefonare ai vigili urbani per capire cosa potevano fare. E a chi chiede cosa succede se uno decide di andare lo stesso fuori Comune con l'autocertificazione nella quale scrive la motivazione, rispondono «se le va bene non la fermano, oppure la fermano e comprendono, ma se le va male la fermano e non comprendono, e la multano». E

siccome la sanzione che si rischia è penale, la gente se ne sta a Dolo che, a differenza di altre località, ha pure pochi negozi di alimentari, a parte i frutta e verdura: così vanno tutti in centro all'Alì o all'In's dove il personale fa di tutto per servire al meglio la clientela, per quanto possibile in sicurezza, ma gli spazi esigui sono contro le più buone intenzioni e la più buona volontà.

D'altro canto ai dolesi va già meglio che ai 1.490 abitanti di Ballò che hanno l'Iperlando di Cazzago a 200 metri di distanza ma non ci possono andare perché sono sotto Mirano, e per trovare un supermercato nel loro comune di appartenenza devono fare chilometri.

